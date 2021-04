Nintendo x Xbox : Des sources affirment que les deux constructeurs préparent quelque chose

Ce que prépare Xbox n'en finit plus de faire parler. Entre les rumeurs de rachats, d'accords d'édition de jeux tiers, ou encore de jeux en développement, la branche de la firme de Redmond dédiée aux jeux vidéo a potentiellement de nombreuses choses sur le feu. Et à en croire de nouveaux bruits de couloir, une de ces choses pourrait bien concerner Nintendo.

Il y a peu, nous vous indiquions que Jeff Grubb, le très fiable journaliste du site VentureBeat, avait affirmé que Microsoft et Hideo Kojima étaient en négociations autour de l'édition du prochain jeu de ce dernier. Nous vous avions également rapporté que selon ce même journaliste, la présence de la mascotte de Kojima Productions sur l'étagère de Phil Spencer au cours d'une récente intervention publique du boss de Xbox n'était pas le fruit du hasard.

Et comme l'avaient alors remarqué de nombreuses personnes, le Ludens n'était pas le seul objet intrigant affiché derrière Phil Spencer. En effet, une Nintendo Switch trônait également derrière lui lors de cette même intervention. À ce propos, Jeff Grubb a indiqué que "quasiment tout" ce qui était sur les étagères de Phil Spencer avait une signification, y compris la Nintendo Switch.

Histoire de rendre la situation encore plus intrigante, un insider qui a déjà vu juste par le passé a décidé d'en rajouter une couche à ce sujet. Le podcasteur "Shpeshal Ed" du podcast XboxEra a en effet déclaré sur son compte Twitter :

Il semblerait que la mèche ait été vendue en ce qui concerne Nintendo et Xbox. Vous en apprendrez davantage (à ce sujet) à l'automne.

Bien évidemment, les rumeurs et autres déclarations de ce type ne doivent pas être prises pour argent comptant. Nintendo et Microsoft sont cependant des partenaires de longue date et les deux camps semblent être satisfaits de ce partenariat. Si Jeff Grubb et "Shpeshal Ed" disent vrai, il est logique de se demander de quoi il retourne ici.

Tant de questions, si peu de réponses

Phil Spencer a déclaré il y a plusieurs mois qu'il ne fermait pas totalement la porte à la sortie d'autres jeux Xbox sur Nintendo Switch mais que les décisions à ce sujet seraient prises au cas par cas et qu'il ne fallait pas s'attendre à une nuée de sorties de jeux Xbox sur Switch. L'arrivée d'au moins un autre jeu Xbox sur la console de Nintendo fait donc partie des possibilités.

Un autre hypothèse serait l'arrivée du Xbox Game Pass (via le cloud pour les jeux les plus gourmands techniquement parlant) sur Nintendo Switch. Microsoft ne cache pas son envie que son service soit disponible sur le plus grand nombre d'écran possible. Dans les faits, le Xbox Game Pass disponible sur Switch augmenterait considérablement son nombre d'abonnés potentiels. Cela permettrait également à la console de Nintendo d'accroître considérablement son catalogue de jeux et de la rendre encore plus désirable auprès des joueurs qui souhaiteraient une "Xbox portable" (sans avoir à jouer sur mobile).

Le tweet de "Shpeshal Ed" soulève également la question de la temporalité d'une éventuelle annonce. Pourquoi parle-t-il de "l'automne" prochain ? Cette potentielle annonce jointe serait-elle prévue pour être faite après l'annonce de celle que l'on surnomme la Nintendo Switch Pro ? À l'heure actuelle, il existe beaucoup de questions sans réponse. Il va donc falloir faire preuve de patience en attendant d'éventuelles déclarations de la part de Nintendo et Microsoft.

Accordez-vous du crédit à ces déclarations concernant une annonce jointe de Microsoft Nintendo à venir ? Si oui, de quoi pourrait-il être question selon vous ? Si non, pourquoi ? Quelle serait la meilleure issue selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.