Epic Games Store : Les exclusivités coûtent très cher

Vouloir affronter Valve sur le terrain de la vente de jeux en ligne demande du courage, mais surtout des moyens. Pour Epic Games, titiller Steam passe par des marges moins importantes et des exclusivités. Celles-ci ont un coût très élevé.

Depuis son arrivée surprise, l'Epic Games Store a signé de nombreux accords d'exclusivité. Plus d'une centaine. Et comme nous l'apprenions en février dernier, la firme de Cary a bien l'intention d'en signer toujours plus pour l'année qui arrive. Sans oublier les cadeaux hebdomadaires.

Des pertes de poids

Par le biais de la bataille judiciaire à venir entre Epic et Apple, nos confrères de PC Gamer ont pu découvrir certaines données. Ce sont 444 millions de dollars garantis, donc au minimum, qui ont été engagés sur les exclusivités en 2020. Et peu importe leur succès. Sachant que cette année-là, 700 millions de dollars ont été dépensés, les jeux tiers ne représentant que 265 millions. Autant dire que l'argent ne sera pas récupéré. Apple pense qu'Epic Games accuse une perte de plus de 330 millions de dollars, si l'on tient également compte des deals de 2019. À la fin de 2021, le gouffre s'élèverait à plus de 600 millions de dollars.

En août dernier, la valeur globale des parents de Fortnite et de l'Unreal Engine était évaluée à environ 17 milliards de dollars. Epic et Apple se retrouveront à la cour le 3 mai prochain au sujet du bannissement du célèbre Battle Royale de l'App Store après la mise en place d'un système de paiement in-game direct, contraire aux directives de la marque à la pomme.