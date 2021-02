Epic Games Store sera à fond sur les exclus sur la période 2021 - 2022

La plateforme de jeux d'Epic table sur une tripotée d'exclus sur la période vidéoludique 2021- 2022. Pour ce faire, la société a décidé de signer des accords avec les développeurs pour proposer leurs jeux d'abord sur Epic Games Store en tant qu'exclusivité totale ou à durée limitée.

En effet, c'est par le biais d'un porte-parole de la société, que la nouvelle a été annoncé à nos confrères de PC Gamer : qu'Epic avait plus d'exclusivités en cours en 2021/2022 qu'il n'en a jamais eu dans sa courte vie.

Nous avons plus d'exclusivités à venir au cours des deux prochaines années que nous n'en avons publié à ce jour.

Selon le site PC Gamer qui pu faire une estimation précise des exclus sur la plateforme du papa de Fortnite, annonce qu'il y a eu plus de 100 titres qui ont été publiés sur Epic Games Store en exclusivité sous une forme ou une autre depuis le lancement de la plateforme en 2018. Ce qui place le service, ma foi.

Plus précisément, le site a même annoncé que 21 titres environ ont été annoncés comme exclusifs pour Epic Games Store mais n'ont pas encore été publiés. De quoi faire encore plus languir les amateurs, qui n'attendent que cela, de l'exclusivité. Temporaire ou non.

Et parmi ces exclusivités notables, rappelons en effet des titres comme Oddworld Soulstorm, Saturnalia ou encore The Wolf Among Us 2, ainsi que les prochains jeux de Remedy, Playdead et genDesign.

Rappelons-nous gaiement que Tim Sweeney, patron d'Epic, avait affirmé en juin dernier que les jeux gratuitement proposés via l'Epic Games Store avaient permis aux éditeurs partenaires de voir leurs volumes de ventes sensiblement augmenter. D'autant plus les exclusivités. Et que ceci profitait également à tout le monde Steam y compris.

La plupart des développeurs qui lancent leurs jeux gratuitement sur l'Epic Games Store ont constaté que leurs ventes sur Steam et sur les boutiques en ligne des différentes consoles ont augmenté après leur mise à disposition chez nous, en raison d'une sensibilisation accrue. C'est donc quelque chose de vraiment positif, et cela a attiré des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs dans l'écosystème Epic Games.

Bref, vive les exclus ou pas ?