Age of Mythology : Microsoft ne l'a pas oublié

Considéré comme l'un des meilleurs jeux de stratégie des années 2000, el très divin Age of Mythology pourrait bien revenir sur le devant de la scène, si l'en croit les petits mots de Microsoft après la présentation d'Age of Empires IV.

À voir aussi : Le Game Pass dans les tuyaux de Steam ?

Microsoft avait déjà exprimé ses intentions en 2019. En 2021 Microsoft, rien n'a changé : non, Age of Mythology n'est pas oublié. Cela faisait partie des propos d'une table ronde à laquelle nous avons assisté peu avant la présentation officielle d'Age of Empires IV ce samedi 10 avril.

Adam Isgreen, Directeur Creatif pour AoE IV a expliqué :

Je l'ai déjà dit, et je le répète : je n'ai pas oublié Age of Mythology.



Cela revient tout le temps.

Michael Mann, officiant comme producteur pour Age of Empires IV en a même profité pour en remettre une couche avec cette déclaration (qui n'a l'air de rien mais qui veut tout dire) :

Absolument, nous le savons. Nous écoutons. Nous écoutons à 100 % cette demande.

Bref, Microsoft est bien au courant des envies de la communauté sur le sujet. Remaster ? Remake ? Véritable suite ? Les possibilités sont nombreuses et on a forcément hâte d'en savoir plus. En attendant, il y a toujours possibilité de (re)découvrir l'Extended Edition parue en 2014 et offrant des graphismes HD à ce jeu mythique qui fêtera ses 20 ans en 2022...