Legend of Mana : Playasia annonce des versions physiques Switch et PS4 à un prix raisonnable

À l'heure où le président de Sony Interactive Entertainment se plait à rappeler très régulièrement son mépris pour la préservation du patrimoine dans le jeu vidéo, la perspective de profiter de versions physiques et tangibles se fait de plus en plus désirable. Square Enix semble l'avoir une nouvelle fois bien compris.

Une cartouche après l'autre, le géant du J-RPG continue de profiter du succès toujours aussi insolent de la Switch pour (re)sortir du placard quelques classiques de l'ère 16 bits... mais pas que. Après avoir fait un sort aux premiers opus de la saga Seiken Densetsu via une certaine Collection of Mana, réédité de vieux Final Fantasy en boîte, comme ce fut le cas pour Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered - Twin Pack et Final Fantasy IX, ou même Romancing Saga 3, c'est autour du futur opus de la légende de l'épée sacrée de se voir ouvrir les portes de la matérialité.

Le plastique c'est fantastique

Si une version japonaise (et collector) du remaster de Legend of Mana avait déjà été dévoilées par Square Enix en février dernier, voilà que le revendeur des férus d'import Playasia vient d'ouvrir les précommandes d'une édition asiatique multilingue, comme le veut la tradition :

Legend of Mana physical release with English for PS4 & Switch!



Shipping in June, pre-order here: https://t.co/SVRYkCDY88 pic.twitter.com/8I2hmlqhMw - Playasia (@playasia) April 8, 2021

Disponible sur Switch et PS4, ces versions dézonées sont respectivement facturées 44,46€ et 35,57€ hors frais de port et autres surprises douanières, mais devraient permettre aux collectionneurs fatigués des coûteuses éditions Deluxe de s'offrir à jamais (ou presque) un opus méconnu, car encore jamais localisé en Europe. Il était temps. Les exemplaires seront expédiés à partir du 24 juin prochain, jour de sortie de Legend of Mana. Autant vous dire que votre serviteur a déjà fait chauffer la CB...