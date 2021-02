Legend of Mana : Un Remaster HD s'annonce sur PC, PS4 et Switch cet été

Après avoir fait le dos rond pendant plusieurs années, la saga Seiken Densetsu semble revenir en force chez Square Enix. Après une Collection of Mana au doux parfum de nostalgie et une refonte de deux épisodes en 3D, le roi du J-RPG s'apprête à faire un sort au (superbe) opus sorti sur PlayStation.

L'aventure Legend of Mana passe elle aussi par la case Remaster HD, et s'annonce pour le 24 juin 2021 sur PC, PS4 et Switch. Le quatrième épisode de la série reprenait les bases de l'action-RPG déjà développées dans les précédents, en y injectant une dose de créativité, grâce à une world map modulable et évolutive.

Comme dans Trials of Mana, qui fêtait il y a quelques jours son premier million, les joueurs pourront choisir entre les thèmes originaux et les nouvelles orchestrations, et, à l'instar des Final Fantasy VII, VIII IX ressortis récemment, désactiver les combats aléatoires. Au vu du niveaux de certains boss, pas sûr que l'on s'y risque trop souvent. Enfin, un nouveau mini-jeu baptisé Ring Ring Land fera son apparition, histoire de conclure l'affaire. Espérons que ce remaster rende hommage au travail visuel de l'époque, histoire de ne pas réveiller les souvenirs d'un certain portage de Chrono Trigger sur PC. On croise les doigts. Fort.

Legend of Mana Remaster HD sera disponible le 24 juin 2021 sur PC, PS4 et Switch.