Deathloop une nouvelle fois reporté, Arkane Lyon s'excuse

Les moins chanceux de nos lecteurs qui empruntent chaque jour le RER B* pour se rendre sur leur lieu de travail ne le savent que trop bien : il suffit parfois d'un rien pour qu'une cascade de retards ne transforment votre journée en cauchemar. Dans le petit monde du jeu vidéo, c'est pareil, sauf qu'il convient de remplacer le tunnel reliant Châtelet-les-Halles à la Gare du Nord par ce bien vilain Sars-CoV-2.

Et la métaphore est tout parisienne, c'est du côté de Lyon que nous parviennent aujourd'hui une bien triste nouvelle, puisque les talentueux développeurs d'Arkane, que l'on pensait en plein peaufinage final de Deathloop, nous annoncent aujourd'hui avoir besoin d'un peu plus de temps.

Caramba ! Encore loopé

Le réalisateur Dinga Bakaba et le directeur artistique Sébastien Mitton ont en effet pris la parole pour officialiser le report de Deathloop au 14 septembre prochain :

Nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie de Deathloop au 14 septembre 2021. Chez Arkane, nous avons une vision pour Deathloop, et nous ne voulons pas faire de compromis à ce niveau. Mais nous voulons aussi faire tout ce qui est possible pour assurer la sécurité et la bonne santé de nos équipes.



Nous utiliserons donc ce temps supplémentaire pour atteindre notre objectif : créer une expérience de jeu amusante, originale et mémorable.



Nous sommes désolés pour l'attente et nous vous remercions tous pour votre bienveillance et votre enthousiasme. Ce sont les joueurs qui alimentent notre créativité et notre travail.



Nous avons hâte de vous retrouver sur les rives de Blackreef... en septembre.

Le FPS à base de boucles subit donc aujourd'hui son second report, puisque sa sortie initialement prévue en 2020 avait déjà été décalée au printemps 2021. Espérons que ce délai supplémentaire permettre aux équipes lyonnaises de peaufiner leur bébé en toute sécurité. Après tout, certains l'attendent avec une impatience non-dissimulée...

Vous l'aurez compris (sinon, il faut vous inquiéter) : Deathloop est désormais attendu pour le 14 septembre 2021 sur PC et PS5.