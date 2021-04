PS5 : Un nouveau cap de ventes passé au Japon et plusieurs consoles déjà battues outre Manche

Depuis la commercialisation de la PS5 en novembre dernier, les ventes de la console font parler pour de nombreuses raisons : lancement record, pénuries, ventes au marché noir, difficultés au Japon, etc. Même si plusieurs mois se sont écoulés depuis et que l'euphorie du lancement est retombée, les résultats de la nouvelle console de Sony continuent de donner de quoi faire parler.

La situation de la PS5 au Japon fait couler beaucoup d'encre depuis des mois. Même si la console est loin d'avoir réalisé un lancement digne de ses illustres grandes soeurs, elle continue de se vendre petit à petit dans l'archipel nippon, au fil des réapprovisionnements et autres loteries organisées par les revendeurs. Et à en croire les derniers charts révélés par le site du magazine japonais Famitsu, la PS5 a à nouveau passé un cap de ventes la semaine dernière dans son "pays d'origine."

Malgré une chute pour le moins importante des ventes japonaises de PS5 par rapport à la semaine précédente, -68% pour l'édition standard et -59% pour la Digital Edition, les ventes japonaises de PS5 pour la semaine dernière ont suffit pour permettre à cette dernière de franchir le cap des 600.000 consoles vendues (600.966 PS5 vendues, soit 501.935 consoles standard et 99.031 Digital Edition).

Le démarrage de la PS5 au Japon a été indéniablement chaotique. Il apparaît cependant que grâce aux réapprovisionnements réguliers, la console est sur le point de rattraper le total de ventes dont la PS4 bénéficiait après vingt semaines de présence sur le marché nippon. Cette dernière avait en effet stagné relativement rapidement au Japon (et les approvisionnements en PS5 sont désormais supérieurs à ce qu'ils étaient en PS4 en leur temps). Bien évidemment, la PS5 reste loin des heures de gloire de la marque PlayStation au Japon. Mais ce changement progressif n'en est pas moins une bonne nouvelle pour Sony. Reste à voir jusqu'où Sony parviendra à pousser cette "dynamique positive."

Des consoles cultes déjà dans le rétroviseur

L'autre partie de cette actualité consacrée à la PS5 nous ramène sur le vieux continent (mais pas dans l'Union Européenne). En effet, Christopher Dring, le toujours très bien informé en chiffres responsable du site GamesIndustry.biz. Sur son compte Twitter personnel, le journaliste révèle qu'au Royaume-Uni, la PS5 a d'ores et déjà dépassé le total de ventes de la Wii U, la PS Vita et la Dreamcast.

Bien évidemment, il ne s'agit pas des consoles les mieux vendues de l'histoire. Mais le fait que la PS5 les ait battues moins de six mois après sa sortie, qui plus est dans un contexte compliqué, est symbole fort. Malgré des difficultés rencontrées par les consommateurs britanniques pour se procurer des PS5 depuis novembre dernier, la console continue de jouir d'une popularité conséquente. L'augmentation des quantités de consoles produites et l'arrivée de nouveaux jeux vont très certainement permettre à la console de Sony de poursuivre sur sa lancée.

Que vous inspirent ces nouvelles statistiques ? Êtes-vous surpris par la modeste remontée de la PS5 au Japon ? Et le fait qu'elle ait déjà dépassé la Wii U, la Vita et la Dreamcast au Royaume-Uni vous surprend-il ? Videz votre sac dans les commentaires ci-dessous.