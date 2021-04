Final Fantasy XVI : Sony confirme que le jeu est une exclusivité temporaire

Lorsque Final Fantasy XVI a été annoncé à la fin de l'année dernière, son statut d'exclusivité PS5 avait logiquement été mis en avant par Sony. Il avait cependant été rapidement indiqué par des sources de l'industrie que cette exclusivité n'était que temporaire. Si malgré cela certains doutaient encore de la chose, le constructeur japonais a choisi de ne pas laisser planer ce doute plus longtemps.

Final Fantasy XVI ne sera bel et bien qu'une exclusivité PS5 temporaire. L'information est cette fois on ne peut plus directe et officielle, puisqu'elle émane directement de Sony. En effet, dans la rubrique du site officiel PlayStation consacrée aux exclusivités proposées par des éditeurs et développeurs tiers, l'encadré consacré à Final Fantasy XVI contient la mention suivante :

Indisponible sur d'autres consoles pendant une durée limitée.

Exclusif, oui, mais pendant combien de temps ?

Voilà qui a le mérite d'être clair. Malheureusement, Sony ne précise (logiquement) pas sur son site la durée de cette exclusivité. Il se pourrait cependant qu'elle soit déjà connue. Comme nous vous l'indiquions en septembre dernier, Piers Harding-Rolls, un célèbre analyste a en effet affirmé que l'exclusivité PlayStation prendra fin à deux moments différents en fonction de la plate-forme concernée.

Selon lui l'exclusivité totale dont bénéficie Sony est en effet de six mois, tandis que l'exclusivité console est de douze mois. En gros, cela signifie que le PC devrait pouvoir recevoir Final Fantasy XVI six mois après la PS5 tandis que les Xbox Series X|S devront attendre un an.

Pour rappel, cet analyste indiquait alors avoir obtenu cette information de la part de Sony directement. En attendant d'éventuelles précisions de la part du constructeur ou de l'éditeur, ces éléments peuvent être gardés à l'esprit. Il ne serait en tout cas pas surprenant que Sony n'apporte pas d'indications supplémentaires à ce sujet et que la fin de cette exclusivité ne soit révélée que lorsque Square Enix pourra annoncer les autres versions du jeu.

Cette exclusivité temporaire vous étonne-t-elle ? Et êtes-vous surpris que Sony l'indique aussi clairement sur le site de PlayStation ? Cela change-t-il vos intention d'achat ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.