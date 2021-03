Final Fantasy XI : Le reboot mobile annulé

On a tendance à l'oublier, mais avant qu'Eorzea ne devienne le lieu de rassemblement privilégié des amateurs de fantaisie finale en ligne, les joueurs erraient dans Vana'diel. Un territoire qui devait s'étendre aux smartphones, mais les plans ont comme qui dirait changé.

Annoncé en 2015 et présenté en 2016, année où il était censé sortir, le reboot de Final Fantasy XI Online sur iOS et Android a finalement été annulé. Le projet développé conjointement par Square Enix et les coréens de Nexon n'était pas jugé satisfaisant, selon les déclarations recueillies par GameBiz. Il n'atteignait pas les standards de qualité, pour reprendre les termes exacts. Les équipes en charge ont été replacées sur d'autres projets.

Bientôt 20 ans

Paru en 2002 sur PS2 et PC (avant la fusion de Square et Enix), puis 2006 sur Xbox 360, Final Fantasy XI Online, très apprécié en son temps et même l'un des épisodes les plus lucratifs de la saga créée par Hironobu Sakaguchi, a vu ses les serveurs consoles désactivés en 2016. Mais l'aventure a continué et si le dernier scénario officiel a été proposé en 2015, la communauté reste active. Un nouveau périple, The Voracious Resurgence s'est lancé en septembre dernier. Se pourrait-il que cette annulation cache un autre projet pour les vingt printemps du jeu ? Et pourquoi pas...

