Age of Empires IV : Nous avons pu voir le jeu de stratégie tant attendu... Grandiose ?

Nous avons eu l'opportunité de voir en avant première du contenu d'Age of Empires IV, jeu de stratégie de Microsoft développé par Relic Entertainment, à qui l'on doit des chefs-d'oeuvre du genre. Le nouvel épisode promet d'être épique. On vous dit pourquoi.

Microsoft n'a pas choisi Relic au hasard pour prendre soin de la lignée initiée en 1997 par Ensemble, société disparue en 2009. Le talentueux studio est derrière des mastodontes de la stratégie comme l'inoubliable Company of Heroes ou encore la série des Dawn of War. Age of Empires a bientôt 25 ans et il fallait bien marquer le coup avec ce quatrième épisode qui s'annonce tout simplement grandiose.

Une claque, mon seigneur

Nous avons pu voir le jeu tourner en compagnie de personnalités importantes comme Adam Isgreen (franchise creative director), Michael Mann (Senior Executive Producer) ou encore Quinn Duffy (Game Director). Déjà, parlons de ce qui saute au yeux, la beauté incontestable du jeu qui prend un tournant majeur par rapport aux autres épisodes avec un énorme travail esthétique et technique. Une attention toute particulière a été apportée aux environnements naturels, comme le vent dans la cime des arbres ou dans les herbes folles, les rayons de soleil qui se reflètent sur les étendues d'eau ou sur la paroi des bâtiments.

Des détails très soignés, un régal pour les yeux. Mais là où la technique semble vraiment bluffante, c'est au niveau des animations des unités avec un réalisme tout particulier apporté aux déplacements et aux gestuelles de combat. Nous avons par exemple pu admirer un cavalier s'en prendre à des unités à pieds et l'on discerne l'homme à cheval faucher à l'épée ses assaillants avec beaucoup d'authenticité dans les coups portés. Nous sommes clairement sur un autre niveau de détails par rapport au dernier épisode en date.

Le Moyen-Âge au centre du jeu

De ce que nous avons pu voir le jeu se déroule essentiellement sur l'époque médiévale, le tout avec une séparation quatre ères technologiques :

Age Sombre (Avant l'an 1000) Age Féodal (1000-1100) Age des Châteaux (1100-1300) Age Imperial (1300-1500)

Les dates ne sont ici pas officielles mais c'est ce que nous supposons au vu des différentes technologies et architecture que nous avons pu voir pour chaque Age. Car oui, dès qu'un nouvel Age est franchi, vous avez accès à de nouvelles structures et de nouvelles unités. Ainsi vos villes et vos châteaux changent, vos églises romanes se transforment en églises gothiques puis en cathédrales. Un gros travail historique a été réalisé pour rendre l'apparence de chaque bâtiment très réaliste.

Des factions différentes pour varier les plaisirs

Nous avons pu découvrir deux nouvelles factions : la Chine Impériale et le Sultanat de Delhi (l'Inde). Forcément, un changement de faction présuppose aussi un changement radical d'unités, d'ambiance et d'atmosphère. Ainsi vous aurez une musique différente mais aussi des villes et des unités radicalement uniques par rapport aux autres factions. L'Empire du Milieu, par exemple, peut établir des rizières et gagner certains bonus, pendant que l'Inde pourra employer des éléphants de combat. C'est basique, mais ça fonctionne parfaitement et chaque culture donne vraiment la sensation de se jouer différemment, c'est en tout cas ce que souhaitent les développeurs.

En plus des classiques modes de jeu en ligne et en solo, le jeu se dote d'une campagne narrative dont nous avons pu entrevoir la première partie. Il s'agit de la Campagne Anglo-Normande soit la Conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Cela permet de se familiariser avec le jeu mais aussi et surtout d'avoir un véritable scénario à suivre. Cela rappelle nos meilleurs heures sur Empire Earth pour le coté campagne.

La Guerre à nos portes

On peut regretter que le jeu n'aille pas plus loin dans le temps et on aurait adoré avoir des formations en carré de grenadiers anglais en bas de soie et à perruques poudrées ou des charges de hussards Totenkopf prussiens. Mais on peut aussi se dire que se concentrer uniquement sur le Moyen-Âge (dans son sens très large allant de l'an 500 à 1500) permet d'avoir un gros morceau d'Histoire et de technologies à se mettre sous la dent.

Enfin et ce fut la surprise de fin de présentation, le jeu proposera des batailles navales même si le Moyen-Âge n'est pas forcément la période la plus intéressante pour cela. Quoi qu'une flotte Byzantine avec du feu grégeois, ce n'est pas de refus.

ON L'ATTEND... AVEC IMPATIENCE !

Age of Empires IV est clairement l'un des jeux PC que l'on attend le plus pour cette année avec une sortie programmée pour l'automne 2021. De ce que l'on a pu voir il a tout les atouts pour être le must-have de stratégie et coller une énorme baffe au genre en réaffirmant ses racines.