TEST du siège gaming Oraxeat MX850 : Le mal de dos, un lointain souvenir ?

En cette nouvelle période de sédentarité forcée, nous avons eu l'occasion d'essayer un des modèles haut de gamme du constructeur français Oraxeat. Il s'agit de la référence MX850 qui se veut le plus ergonomique possible tout en en lésinant pas sur le design global et des matériaux de qualité.

De nos jours, on a tendance à passer énormément de temps devant un ordinateur, et quand on est joueur c'est encore plus souvent le cas. Il en résulte souvent des douleurs lombaires, cervicales et autres maux venant nous gâcher la vie et parfois même nous empêcher de réaliser d'autres activités comme le sport. Bien souvent, l'assise est négligée dans le budget du joueur qui dépense tout son argent dans sa configuration, oubliant bien souvent que la santé est primordiale. Car le dos au même titre que les yeux, ça ne doit pas passer au second plan.

Le dos, une composante trop souvent oubliée

L'un des problèmes est souvent lié au fait de ne pas avoir les lombaires qui reposent contre le dossier et être assis avec le dos à quelque centimètres de sa chaise. Pourtant, ce problème peut être facilement résolu, et cela Oraxeat, comme d'autres constructeurs, l'a bien compris. Évidemment, tout ceci a un prix et il faudra pour un fauteuil de ce type compter plusieurs centaines d'euros, 449 pour le modèle qui nous intéresse aujourd'hui.

Livré dans un imposant carton, il faut comme a l'habitude se charger du montage avant de pouvoir espérer s'asseoir tranquillement. Comme chez AKRacing une paire de gants est fournie histoire de faire bien les choses et de rendre l'expérience la plus premium possible. La notice de montage étant très simple d'utilisation, comptez 20 minutes pour assembler à deux, clairement un peu plus si vous êtes tout seul. Plus simple qu'un meuble IKEA aux pignons mal découpés, aucun souci n'a été rencontré et très vite le siège prend forme.

Un vrai régal pour vos lombaires

Dès les premières heures d'utilisation, on se rend compte de la différence avec un fauteuil de bureau classique et le confort est indéniable aussi bien au niveau de l'assise en elle même qu'au niveau du dos. L'imposante taille du coussin lombaire à mémoire de forme façon velours y est pour quelque chose. Il permet de s'adapter parfaitement à la taille du bas de votre dos pour améliorer votre posture. Un vrai régal. Le coussin de tête qui est composé de la même matière est aussi un gros avantage même si reposer la tête contre celui-ci requiert un petit temps d'adaptation. En effet, on est toujours un peu amené à se rapprocher de son écran, les habitudes ont la vie dure. La mousse haute densité (65 kg/m3) fait aussi son office et votre dos vous remerciera.

Bonne assise et design de qualité

Pour s'adapter à la taille et la hauteur de votre bureau et de vos bras, le fauteuil profite d'accoudoirs 4D avec un réglage possible en hauteur, en avant et en arrière et en rotation jusqu'à 45 degrés vers l'intérieur et l'extérieur. Basique pour ce type de référence, surtout à ce prix, c'est le jour et la nuit avec la plupart des autres fauteuils de bureau. Le confort est optimal, les lombaires sont bien calées dans le dossier, la tête repose sur l'appui-tête et les accoudoirs sont réglables en hauteur et en orientation pour même prendre soin de vos bras.

Le revêtement similli-cuir est de bonne facture (notons qu'il existe 5 coloris possible dont Noir/Noir | Noir/Blanc | Noir/Bleu | Noir/Gris | Noir/Rouge) et offre à l'ensemble un aspect très esthétique avec la présence d'une surpiqûre. On remerciera Oraxeat de ne pas lui avoir porté un aspect kitch comme c'est parfois trop souvent le cas dans les produits "gaming".

Seul point noir, l'impossibilité de bloquer la bascule quand le fauteuil est en arrière à la différence de certains produits de la même gamme de prix chez d'autre constructeur. Il est seulement possible de le faire dans la position droite. Ce modèle n'en reste pas moins d'excellente facture avec en plus un poids maximum allant jusqu'à 150 Kgs et s'adaptant pour les gabarits de 1m75/2m.

LE CONFORT QUI A UN PRIX S'offrir un siège gaming à 449 euros n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais sachez toutefois que vous pouvez clairement foncer les yeux fermés sur ce modèle en particulier qui mérite bien son titre de premium. Qualité de l'assise impeccable, design de qualité, matériaux solides... Difficile d'être déçu par ce fauteuil, seule l'étape du portefeuille peut paraître compliquée à franchir.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Excellent confort.

Design de qualité.

Très robuste. Le prix.