Project 007 : IO Interactive parle de ses inspirations pour "son" James Bond

Alors que les dernières aventures cinématographiques du plus célèbre citoyen de Son Increvable Majesté n'en finissent plus de ne pas sortir, les danois d'IO Interactive s'attèlent dans un relatif secret à adapter la licence James Bond en jeu vidéo, et distille un à un les indices. Pour tromper l'ennemi ?

Après avoir dirigé avec un certain brio la récente trilogie Hitman, IO Interactive n'est pas peu fier d'avoir réussi à convaincre les ayants-droits de la licence James Bond qu'ils les laissent plancher sur un nouvel épisode, et promettait il y a peu un doublement des effectifs pour mener à bien ce chantier que l'on imagine aussi pharaonique que secret.

Tagada, tagada, voilà Timothy Dalton

Pourtant, le travail de teasing semble bel et bien avoir commencé, puisqu'après avoir expliqué que Project 007 mettrait en scène une version "propre" de l'agent britannique, le P-DG Haban Abrak s'est une nouvelle fois laissé aller à la confidence auprès d'IGN, histoire que la sauce Worcestershire prenne :

Le sujet n'est pas de savoir s'il s'agit d'une grosse licence, ou si c'est intéressant sur le pan commercial... Ce genre de choses ne signifie rien pour nous. Nous avons déjà pris des risques auparavant, et l'idée est qu'il nous faut "sentir" le projet, le ressentir en profondeur. Il faut que la passion soit présente, et il était donc très important que le jeu ne soit pas l'adaptation d'un film. Ce ne sera donc pas le cas, puisque l'histoire aurait déjà été racontée.



Chaque James Bond définit une génération, et c'est incroyable de voir comment la licence a réussit à se réinventer à travers le temps. Nous n'avons pas été inspiré par un film ou par un jeu en particulier, mais par l'univers en général. Nous avons donc pioché des éléments afin de construire une histoire originale mais qui colle parfaitement aux éléments qui définissent James Bond. C'était aussi important de façonner un nouveau James Bond numérique, un Bond pensé pour l'industrie du jeu vidéo.

Est-ce donc ça le fameux flegme scandinave ? Si IO Interactive ne se déclare donc pas plus stressé que ça par l'ampleur du projet, rappelons que le studio esquissait à la faveur de ses récents recrutements un jeu à la narration dense et multiple.

En revanche, aucune fenêtre de sortie ou une quelconque plateforme n'a pour le moment été évoquée, et il faudra donc prendre son mal en patience pour retrouver l'agent dans Project 007. En attendant, le (très chouette) remaster de GoldenEye 007 est toujours là, lui.