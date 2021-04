Stadia tourne désormais sur... Xbox Series X, la preuve en vidéo

Une des ambitions de Google pour Stadia était de rendre son service accessible sur le plus d'écrans et d'appareils possible. Et grâce à une récente mise à jour des Xbox Series X|S, le nombre d'appareils compatibles avec Stadia vient d'augmenter considérablement. D'une manière à laquelle Phil Harrison et compagnie n'avaient certainement pas pensé initialement.

Il y a quelques jours, nous vous indiquions que les utilisateurs de Xbox Series X|S et de Xbox One membres "Alpha Skip-Ahead" du programme Xbox Insider ont depuis quelques jours la possibilité d'utiliser une version mise à jour du navigateur Internet Microsoft Edge sur leur console. Et que grâce à cette mise à jour, ils pouvaient accéder à des services de jeu en streaming comme GeForce Now ou encore Google Stadia.

Et c'est plus particulièrement de ce dernier dont il est question cette fois. En effet, le journaliste Tom Warren du site britannique The Verge a posté une vidéo dans laquelle il montre le service de Google tournant sur une Xbox Series X. En passant par le navigateur Edge, le journaliste parvient sans aucune difficulté à lancer des jeux comme Destiny 2 et Cyberpunk 2077.

J'ai mis une console dans ta console

Si l'intérêt de lancer ces titres via Stadia sur une console qui dispose déjà de ces jeux n'est pas immense, le fonctionnement de ce système montre à nouveau que grâce à ce système, les joueurs Xbox pourraient sur le papier profiter depuis leur console d'éventuelles exclusivités Stadia à venir. À noter par ailleurs que lorsque Stadia est lancé depuis une console Xbox, il est compatible avec les manettes Xbox.

Pour rappel, les joueurs Xbox qui ont eu l'opportunité d'essayer cette mise à jour du navigateur Edge Chromium ont grâce à elle pu utiliser le service GeForce Now. Et ce procédé leur a donné accès à certaines exclusivités PlayStation également sorties sur PC. Cependant, Nvidia a récemment et "curieusement" bloqué l'accès à GeForce Now aux utilisateurs du navigateur Edge. S'il est impossible de l'affirmer de manière catégorique, il ne serait pas étonnant que l'utilisation du service sur des consoles Xbox ne soit pas étrangère à cette situation (temporaire ?)...

On ne sait pour l'instant pas quand cette mise à jour de Edge sera proposée à l'intégralité des possesseurs de Xbox Series X|S et Xbox One. La chose ne devrait cependant plus tarder.