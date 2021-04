PS Vita : Plusieurs jeux annulés à cause de la fermeture à venir du PlayStation Store

Comme nous vous l'indiquions plus tôt cette semaine, Sony a annoncé sa décision de fermer les boutiques virtuelles de plusieurs de ses consoles, dont le PlayStation Store de la PS Vita. En plus de surprendre certains joueurs, cette annonce semble également avoir pris de court plusieurs développeurs.

Le 27 août prochain, Sony fermera définitivement les portes du PlayStation Store de la PS Vita. À cette date, les utilisateurs de la seconde console portable du constructeur japonais ne pourront plus acheter de jeux ou de contenus depuis cette dernière. Sachant que Sony ne permet plus aux développeurs et éditeurs d'acheter des cartouches Vita depuis plusieurs mois, la dernière solution pour les studios qui planchaient toujours sur des jeux PS Vita était donc de proposer ces derniers sur le PlayStation Store.

Mais malheureusement pour certains d'entre eux, la boutique de Sony cessera son activité avant que leurs prochaines productions soient prêtes. Ils se trouvent dans l'obligation d'annuler purement et simplement la sortie de leur jeu sur PS Vita. Comme le rapporte le site Push Square, au moins trois jeux indépendants en développement sur PS Vita comme Thief's Roulette, Lazr et le prochain titre de Lillymo Games ont été annulés car ils ne seront pas prêts à temps.

Pour ce qui est du studio Lillymo Games plus particulièrement, cette situation est d'autant plus fâcheuse qu'il s'est procuré un nouveau kit de développement PS Vita il y a un peu plus d'un mois sans que Sony Interactive Entertainment ne l'informe de l'imminence de la fermeture du PlayStation Store. De quoi rester avec un goût amer en bouche en somme.

Course contre la montre

Et si la fermeture du PlayStation Store est prévue pour le 27 août prochain, les développeurs ont dans les faits encore moins de temps que ça pour sortir leur jeu sur PS Vita. En effet, Sony les a informés qu'il arrêtera de certifier des jeux à partir du 12 juillet prochain.

À noter que malgré cela, certains essaieront de sortir leur jeu juste avant la fin. ScourgeBringer ne connaîtra par exemple 128 jours de commercialisation. Les développeurs indépendants Spooky Squid Games et Suicidal Robot Games ont quant à eux annoncé qu'ils allaient tout faire pour réussir à sortir leur jeu respectif à temps (Russian Subway Dogs et Hand Cannon Janky).

Que vous inspire cette situation ? Estimez-vous que Sony n'a pas prévenu les développeurs assez longtemps en avance ? Êtes-vous étonnés que le PlayStation Store Vita ferme déjà ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.