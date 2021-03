Rainbow Six Siege : L'événement haut en couleurs Rainbow is Magic revient

Un nouvel événement s'est lancé sur Rainbow Six Siege aujourd'hui, et ce pour une semaine. Rainbow is Magic fait entrer les joueurs dans l'ambiance espiègle de Pâques avec un mode de jeu spécial et des skins colorés.

Exit les ambiances réaliste et militaire de Rainbow Six : l'événement Rainbow Is Magic est arrivé sur les serveurs live pour apporter un peu de couleur. Un ancien mode de jeu temporaire a refait son apparition : la plus mignonne des prises d'otage, avec un nounours à sauver d'une map revisitée.

Cette fois, c'est l'Avion présidentiel qui est passé sous un coup de peinture, avec sa version jouet pour le mode de jeu. Pour le secourir, il est possible de jouer une petite sélection d'opérateurs comprenant Ash, Frost, Thatcher ou encore Sledge.

Faites le plein de mignonnerie, car l'événement Rainbow is Magic est de retour 🍬



Incarnez des mini agents en mode otage avec Teddy l'ours en peluche et débloquez le fameux pack exclusif de l'événement 🎁



🗓 disponible jusqu'au 06/04 pic.twitter.com/3CtxG1cAuI - Rainbow Six FR (@Rainbow6FR) March 30, 2021

En outre, un pack provisoire peut être acheté pour obtenir les skins colorés de l'événement de Pâques : les skins de Blackbeard, Montagne, Sledge et Tachanka peuvent être obtenus, ainsi qu'une skin d'arme pour Tachanka.

L'événement Rainbow is Magic sera disponible jusqu'au 6 avril sur toutes les plateformes.