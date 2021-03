Nayuta no Kiseki : L'épisode PSP inédit dévoile sa première bande-annonce sur PS4

En décembre dernier, l'éditeur Nihon Falcom promettait l'arrivée de trois épisodes de la longue saga Legend of Heroes, histoire de tenir sa ligne de front. Quelques jours après la sortie de Trails of Cold Steel IV sur Switch au Japon, et en attendant l'arrivée de l'après-Hajimari, voici que l'opus PSP Nayuta no Kiseki s'offre un bien beau ravalement de façade.

Cet épisode sorti à l'origine sur PSP en 2012 s'invite en effet dans l'actualité alors que les joueurs nomades commencent à faire le deuil du PSN, qui sera bientôt (et à jamais) indisponible sur la première console portable de Sony.

J'me présente, j'm'appelle Kai Kai

Sous-titré Kai pour l'occasion, ce remaster attendu sur PlayStation 4 peut se gausser de tourner à 60 images par seconde et de proposer des illustrations réhaussées de chacun des (nombreux) protagonistes, que l'on découvre notamment dans cette première bande-annonce.

Les plus mordus de la série qui auraient déjà retourné la version PSP pourront toujours compter sur la présence de nouveaux personnages pour espérer raviver la flamme, à l'instar d'Eartha Herschel, la grande soeur du héros éponyme Nayuta, ainsi que de son amie d'enfance Lyra Barton. Tout un programme.

Seule ombre au tableau : si Nayuta no Kiseki est attendu pour l'été 2021 au Japon, aucune localisation n'a pour le moment été annoncée... Oui : comme à l'époque.