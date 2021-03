Xbox Game Pass : Plus de 6 jeux Square Enix seraient sur le point d'être annoncés

Les possesseurs de consoles Xbox Series X|S et Xbox One peuvent, via un abonnement au Xbox Game Pass, jouer à plusieurs jeux Final Fantasy. Et depuis aujourd'hui, ils peuvent découvrir Octopath Traveler. À en croire de nouvelles déclarations, les joueurs Xbox fans des productions de l'éditeur japonais auront bientôt d'autres choses à se mettre sous la dent.

La rumeur du jour vient de Corée du Sud, et plus particulièrement du compte Twitter de IGN Corée. Alors qu'il partageait un test d'Octopath Traveler à l'occasion de son arrivée sur le Xbox Game Pass, le site coréen a affirmé que l'arrivée de "plus de six jeux" Square Enix supplémentaires sur le service de Microsoft est un "secret de polichinelle."

IGN Korea ajoute à ce propos que l'arrivée de ces jeux sur le Xbox Game Pass est proche et que les annonces officielles ne sont qu'une question de temps. Comme toujours avec les rumeurs de ce type, les informations communiquées ici sont à prendre avec des pincettes en attendant une annonce officielle (ou une fuite conséquente).

Oui, mais quoi ?

Cela étant dit, la rumeur ne paraît pas du tout improbable, Microsoft ayant au cours des derniers mois ajouté un certain nombre de jeux Square Enix au catalogue de son service. Si la rumeur dit vrai, il y a de quoi se demander les titres concernés par ces annonces à venir.

L'année d'exclusivité PlayStation de Final Fantasy VII Remake touche à sa fin. Sachant que Microsoft aime faire des grands coups dès qu'il est question du Xbox Game Pass, il n'est pas inimaginable que la firme de Phil Spencer cherche à ajouter le très populaire RPG à son service. Affaire à suivre, donc.

Que pensez-vous de cette rumeur ? De quels jeux pourrait-il être question selon vous ? Croyez-vous que Microsoft va proposer Final Fantasy VII Remake sur le Game Pass ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.