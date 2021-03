Il unboxe un kit de développement Nintendo 64DD neuf en 2021, les images

Il faut de tout tu sais. Il faut de tout, c'est vrai. Il faut de tout pour faire un monde. Cette remarque à portée hautement philosophique s'applique également au monde des collectionneurs de consoles et jeux vidéo. Certains se concentrent sur les produits ouverts, déjà utilisés ou même incomplets. D'autres aiment les produits neufs et qui peuvent donner l'impression de sortir tout juste d'usine. Grâce à ces derniers, on peut parfois découvrir des choses pour le moins rares.

À lire aussi : Phil Spencer critique... la manette de la Nintendo 64

Shane Luis, une des personnalités derrière la chaîne YouTube ReRez, a récemment reçu une requête pour la moins surprenante de la part d'un collectionneur de jeux vidéo (qui a souhaité conserver son anonymat). Ce dernier lui a en effet demandé de l'aide pour documenter le contenu d'un kit de développement Nintendo 64DD neuf.

L'add-on à lecteur de disquettes de la Nintendo 64 n'étant sorti qu'au Japon, et en petites quantités, il ne court de base pas les rues. Cette remarque est donc encore plus vrai lorsqu'il est question de son kit de développement. Inutile donc de dire qu'un kit de développement Nintendo 64 DD neuf est extrêmement rare.

Dans une série de tweets, Shane Luis présente donc ce à quoi les développeurs qui recevaient un kit de développement N64DD avaient droit lorsqu'ils recevaient la bête. Des papiers, aux adaptateurs en passant par la boîte et les disquettes de développement (et leurs étiquettes à coller soi-même), tout y est. Des photos du processus sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

C'est l'histoire d'un bide

Les personnes qui ont déjà eu un jeu Nintendo 64 ou un 64DD entre les mains pourront par ailleurs noter certaines différences avec les produits proposés au grand public (vis utilisées sur les cartouche, couleur bleue présente sur le kit de développement, etc.). À noter également les adaptateurs permettant d'insérer simultanément deux cartouches dans une seule Nintendo 64.

Pour rappel, le Nintendo 64DD est sorti fin 1999 au Japon et a été exploité commercialement pendant un peu plus d'un an. Vendu à un peu plus de 15.000 exemplaires, le Nintendo 64 DD n'a eu droit qu'à neuf jeux (tous les autres jeux prévus ou annoncés sur la machine ont soit été annulés, portés sur Nintendo 64 "normale" ou transférés vers une autre console). Tout pousse donc à croire que les occasions de voir un kit de développement 64DD neuf, déjà peu nombreuses à la base, ne vont pas aller au augmentant.