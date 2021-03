Sherlock Holmes Chapter One lève le voile sur son gameplay en vidéo

Quand il n'est pas question de problèmes légaux avec Focus Home Interactive ou Nacon, Frogwares développe aussi des jeux. Tout du moins un prévu pour cette année et qui souhaite faire plus ample connaissance.

Dans Sherlock Holmes : Chapter One, le très célèbre détective privé, alors tout jeunot, retourne sur l'île de méditerranéenne pluriculturelle - et fictive - de Cordona. En compagnie d'un ami, Jon, il va enquêter sur le décès de sa mère. La vidéo ci-dessus a pour objectif de présenter les mécaniques et spécificités de jeu d'investigation en monde ouvert.

Nous découvrons également un premier aperçu du combat imaginé par Frogwares pour ce jeu. L'équipe s'est dévouée corps et âme pour donner au système de Chapter One un aspect attrayant qui reste néanmoins fidèle au personnage de Holmes. Ainsi Sherlock, qui ne se contente pas de ses quelques balles, peut tirer profit d'une myriade de diversions, de destructions environnementales et, bien sûr, de frappes de désorientation avec deux bons poings en plein sur les tempes quand les circonstances s'y prêtent. Un monde de suspects : Enfin, la vidéo montre quelques-uns des divers mécanismes d'enquête auxquels les joueurs auront accès en tant que Sherlock. Le Palais de la mémoire vous aidera à suivre le cours de vos indices pour créer des déductions portant sur le déroulement potentiel des faits. Plusieurs déguisements seront mis à votre disposition pour vous permettre d'infiltrer certains cercles, où vous devrez soutirer des informations cruciales de cibles ne se doutant de rien. On y trouvera aussi le mode Profilage, conçu pour déceler les précieux indices que peuvent cacher les individus et les choses. Et, plus important encore, des affaires impliquant des choix moraux qui vous amèneront à accuser plusieurs suspects en fonction de la manière dont vous interprétez les indices.

Sherlock Holmes : Chapter One est attendu en 2021 sur PC (Steam, Epic, GOG), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.