La SEGA Astro City Mini, et ses accessoires, bientôt en vente libre en France, toutes les infos

Nous vous annoncions hier que l'Astro City Mini de SEGA allait très bientôt avoir droit à une commercialisation en quantité très limitée en occident via Limited Run Games. Bonne nouvelle pour les joueurs français qui ne veulent pas faire venir leur machine des États-Unis, elle sera également proposée en France et plus facilement accessible.

Sans aucun teasing, le distributeur français Just For Games a annoncé qu'il allait commercialiser en France l'Astro City Mini de SEGA. Et cette mise en vente devrait arriver relativement rapidement. En effet, Just For Games a révélé que la petite borne développée par SEGA Toys au Japon sera vendue dans l'hexagone à partir du 28 mai prochain.

En termes de contenu, la liste de jeux proposés dans l'Astro City Mini sera la même qu'au Japon. Il sera donc question des 37 titres présents dans la version de la machine que les consommateurs japonais peuvent se procurer depuis plusieurs mois :

Alien Syndrome

Alien Storm

Golden Axe

Golden Axe : Revenge of the Death Adder

Columns II

Dark Edge

Tant-R

Virtua Fighter

Fantasy Zone

Altered Beast

Bonanza Bros

Columns

Cotton

Crack Down

ESWAT

Gain Ground

Ichidant-R

Puyo Puyo

Shadow Dancer

Shinobi

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III : Monster Lair

Arabian Fight

Ninja Princess

Stack Columns

Sonic Boom

Scramble Spirits

Flicky

Puyo Puyo 2

Quartet 2

Thunder Force AC

Alex Kidd - The Lost Stars

Rad Mobile

Seishun Scandal (intitulé My Hero en occident)

Space Harrier

L'Arcade à la maison

À l'instar de ce que va faire Limited Run Games, Just For Games va proposer plusieurs accessoires de l'Astro City Mini. Mais les joueurs français auront également en France la possibilité de se procurer un accessoire très prisé des puristes de l'Arcade que Limited Run ne vend pas. Et en deux versions s'il vous plaît.

En effet, en plus de la manette conçue spécialement pour l'Astro City Miny, Just For Games va aussi distribuer l'Arcade Stick commercialisé par SEGA au Japon à l'occasion de la sortie de sa petite borne rétro. Et non content de proposer le stick "normal" aux boutons verts, Just For Games permettra également aux fans de SEGA de se procurer la variante aux boutons roses uniquement vendue sur le site de SEGA Toys au Japon. À noter en revanche que le "Style Kit" avec son pied et son petit tabouret ne seront pas officiellement vendus en France.

Pour ce qui est des prix de tous ces produits, voici ce que les personnes intéressées devront débourser :

SEGA Astro City Mini : 159,99 euros

SEGA Astro City Mini Controller : 39,99 euros

SEGA Astro City Mini Arcade Stick : 179,99 euros

SEGA Astro City Mini Arcade Stick Segatoys.com Edition (rose) : 179,99 euros

Et pour se procurer tout ça, les Français n'auront que l'embarras du choix. L'Astro City Mini et ses accessoires seront disponibles chez Fnac, Leclerc, la boutique en ligne de Just For Games, Cultura, Amazon et Micromania. Voilà les fans d'Arcade et de SEGA prévenus.

Cette annonce vous réjouit-elle ? Comptez-vous vous procurer une Astro City Mini lors de sa sortie en France ? Si oui, allez-vous également acheter des accessoires ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.