La SEGA Astro City Mini vendue officiellement en occident mais en quantité très limitée

SEGA en est déjà à sa troisième machine de type mini. Malheureusement pour les fans occidentaux de la firme au hérisson pressé, deux de ces produits, la Game Gear Micro et l'Astro City Mini, ne sont sortis qu'au Japon.

SEGA et Limited Run Games, c'est une affaire qui marche. Après plusieurs partenariats de toute évidence fructueux, les deux sociétés vont de remettre ça. Et d'une manière pour le moins surprenante. En effet, Limited Run vient d'annoncer la mise en vente dans quelques jours d'une version occidentale officielle de l'Astro City Mini.

Limitée à 3.500 pièces, cette version de la petite borne d'Arcade de SEGA disposera d'un packaging en anglais (le packaging habituel de l'Astro City Mini est en japonais). Et pour ce qui est des jeux inclus, la liste sera la même qu'au Japon. Les 37 titres présents dans la machine produite par SEGA Toys sont :

Alien Syndrome

Alien Storm

Golden Axe

Golden Axe : Revenge of the Death Adder

Columns II

Dark Edge

Tant-R

Virtua Fighter

Fantasy Zone

Altered Beast

Bonanza Bros

Columns

Cotton

Crack Down

ESWAT

Gain Ground

Ichidant-R

Puyo Puyo

Shadow Dancer

Shinobi

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III : Monster Lair

Arabian Fight

Ninja Princess

Stack Columns

Sonic Boom

Scramble Spirits

Flicky

Puyo Puyo 2

Quartet 2

Thunder Force AC

Alex Kidd - The Lost Stars

Rad Mobile

Seishun Scandal (intitulé My Hero en occident)

Space Harrier

Accessoires vendus séparément

En plus de la borne, Limited Run Games proposera également deux accessoires liés à l'Astro City Mini : l'Astro City Gamepad et l'Astro City Mini Style Kit. Pour rappel, ce dernier comprend un petit socle et un petit tabouret qui donnent encore plus l'apparence d'une petite borne d'Arcade à l'Astro City Mini.

Pour info, les précommandes de l'Astro City Mini et ses accessoires ouvriront vendredi prochain, 26 mars, à 16h heure de Paris. L'Astro City Mini sera vendue 129,99 dollars (environ 110 euros), le Gamepad sera proposé 27,99 dollars (environ 24 euros) et l'Astro City Mini Style Kit coûtera quant à lui 39,99 dollars (environ 34 euros). À noter que ces prix ne comprennent pas les frais de port et d'éventuels frais de douane.

À noter au passage pour ceux qui souhaiteraient se procurer une Astro City Mini mais ne souhaitent pas l'acheter via Limited Run Games, la version japonaise de la machine permet de passer ses menus en anglais. Elle est donc relativement simple d'utilisation pour les personnes qui ne lisent pas le japonais.

Que pensez-vous de cette annonce ? Vous étonne-t-elle ? Comptez-vous vous procurer la machine via Limited Run ? Avez-vous importé la version japonaise ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.