Sony dépose un brevet concernant l'obtention de Trophées sur des jeux rétro émulés

Bien qu'ils soient arrivés en cours de route sur PlayStation 3, les Trophées se sont très rapidement hissés parmi les fonctionnalités préférées des joueurs PlayStation. Si bien qu'ils sont toujours présents sur PS5 et aussi incontournables que jamais. Et si ces récompenses virtuelles n'ont jusqu'à présent été présentes que sur les jeux qui les proposent de manière organique, Sony envisage visiblement un moyen d'accroître leur présence.

Un membre du forum ResetERA répondant au pseudonyme de "nolifebr" a récemment partagé sa découverte d'un brevet intitulé "méthode et dispositif d'attribution de Trophées" déposé à la fin de l'année dernière par Sony aux États-Unis. Derrière ce titre pour le moins banal se trouve en fait un système permettant aux joueurs PlayStation de débloquer des Trophées dans des jeux émulés, autrement dit dans des jeux qui ne proposaient pas de Trophées à l'origine (comme les jeux PSOne, PS2, et les jeux du début de vie de la PS3 par exemple). Sony résume ce système ainsi :

Une méthode mise en place via un ordinateur assigne un ou plusieurs Trophées à un utilisateur. Un jeu est émulé en réponse à une requête émise par un appareil client. Un déclencheur de Trophée est détecté durant l'émulation du jeu en comparant la valeur en mémoire du jeu émulé à une valeur prédéterminée. Un ou plusieurs Trophées sont ensuite assignés à l'utilisateur en fonction du déclencheur de Trophée détecté. Un schéma représentant de manière simple ce système est présent dans le brevet et est disponible dans notre galerie ci-dessous. En gros, une liste de Trophées et les conditions in-game à remplir pour obtenir ces derniers pourraient par exemple être superposées sur un jeu rétro.

Cela va-t-il servir ?

Comme toujours avec les brevets, rien ne garantit que Sony mettra ce système en place sur ses consoles comme la PS5. Mais il est évident que le géant de l'électronique réfléchit à des solutions et ne se ferme pas de portes. Pour rappel, Sony a par le passé déposé un brevet concernant un système de rétrocompatibilité via le cloud permettant, sur le papier, de jouer sur PS5 à des jeux PS3, PS2 et PSOne (entre autres machines).

Mais comme le savent les utilisateurs de PS5, cette dernière ne permet que de jouer à des jeux PS5 et PS4. Jusqu'à preuve du contraire au moins. Jim Ryan, l'actuel président de Sony Interactive Entertainment, n'a jamais caché son désintérêt pour le rétrogaming. Il avait par ailleurs affirmé à Famitsu que la compatibilité de la PS5 avec les jeux des consoles sorties avant la PS4 n'avait pas "été atteinte." Il est donc possible de se demander si tous les brevets déposés par sa société en matière d'émulation et de rétrocompatibilité seront un jour mis à profit.

Que pensez-vous de ce brevet ? Pensez-vous que Sony finira par l'exploiter ? La présence de Trophées dans des jeux rétro pourrait-elle vous inciter à jouer à des jeux anciens ? Pourquoi Sony prévoit-il tant de systèmes liés aux jeux rétro alors qu'il n'a à première vue par l'intention de les utiliser ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.