Xbox Live : Changement de nom pour le jeu en ligne selon Microsoft, qui devient Xbox Network

À force de vouloir multiplier depuis quelques années les offres et services, Microsoft se retrouve à devoir gérer un panel d'offres aux intitulés pas toujours si clairs pour le très courtisé grand public. Alors, comme il est de coutume à l'arrivée du printemps, le géant américain s'est opéré à effecteur un grand ménage, au moins sémantique.

Ne l'appelez plus jamais Xbox Live : Microsoft annonce aujourd'hui un rebranding si cher aux partisans de la novlangue managériale, en rebaptisant son service de jeu en ligne Xbox Network. Et tout devient plus clair. Enfin, c'est l'idée.

C'est pourtant clair

Le libellé synonyme depuis 2002 de jeu en ligne et de frags tous azimuts ne sera bientôt plus, alors que le constructeur affirme sa volonté de clarification, afin de rendre son offre un peu plus claire. L'idée est évidemment de ne plus associer le service à l'abonnement Xbox Live Gold, qui conserve pour le moment son nom, malgré la récente polémique entourant l'augmentation subite de ses tarifs.

Désormais habitué des communiqués chargés d'éteindre un départ de feu précipité, l'entreprise a tenu à rassurer les joueurs sur ses intensions :

Le Xbox Live ne disparait pas. Nous procédons à des ajustements afin de créer un système plus simple et plus descriptif des différentes propositions de la marque Xbox. Aucun de nos produits ou des expériences proposées ne sera modifiée une fois la mise à jour effectuée.

Ce changement sémantique ne concerne pour le moment que les beta testeurs qui participent à l'amélioration de l'interface des consoles Xbox, mais tous les joueurs devront bientôt se faire à l'idée, et oublier le nom de Xbox Live, malgré les bons moments passés en ligne, et les quelques éditions mémorables du Summer of Arcade.