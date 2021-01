Xbox Live Gold : Microsoft augmente le prix de toutes ses formules aux États-Unis

Il y a quelques mois, les choses semblaient se mettre en mouvement pour l'abonnement historique de Microsoft : l'été dernier, la formule 12 mois disparaissait de la boutique en ligne, et bon nombre de joueurs de se questionner sur le futur du jeu en ligne sur Xbox.

À voir aussi : Xbox Series X|S : La manette bientôt vêtue d'un rouge éclatant

[MàJ à 18h] : nos confrères d'Eurogamer viennent d'annoncer que la hausse des prix concernant également le Royaume-Uni, dans les mêmes proportions que celle décidé outre-Atlantique. L'abonnement mensuel passe de 6,99 à 7,99 pounds, le trimestriel de 17,99 à 21,99 pounds et le semestriel de 29,99 à 42,99 pounds.

Comme bien souvent en la matière, les sources des insiders autoproclamés de l'industrie ont manqué le coche, et pas qu'un peu : alors que le journaliste Jeff Grubb annonçait sans prendre la peine d'employer le conditionnel une disparition pure et simple du Xbox Live Gold pour migrer vers une gratuité du jeu en ligne, le constructeur américain annonce aujourd'hui une augmentation générale de ses tarifs. C'est que les temps sont durs pour tout le monde...

Times like eggs are tough

Aux États-Unis, Microsoft vient en effet d'annoncer une nouvelle grille tarifaire, non sans se justifier :

Depuis que nous avons lancé le Xbox Live (il y a 18 ans !), nous avons travaillé pour en faire le réseau multijoueur le plus abouti. Des millions de joueurs se réunissent sur Xbox pour jouer avec leurs amis et découvrir de superbes jeux.



Nous investissons dans notre communauté en renforçant la sécurité numérique de nos joueurs, en permettant de nouvelles façons de partager, de communiquer et de jouer avec vos amis, et en garantissant une fiabilité de pointe sur notre réseau.



De temps à autre, nous évaluons le prix de nos services et nous procéderons à des ajustements de prix pour le Xbox Live Gold sur certains marchés. Sur certains d'entre eux il n'a pas changé depuis plus de 10 ans.

Voilà pourquoi les joueurs américains devront désormais débourser un peu plus afin de profiter du jeu en ligne et de deux titres offerts tous les mois :

L'abonnement mensuel passe de 9,99 dollars à 10,99 dollars

L'abonnement trimestriel passe de 24,99 dollars à 29,99 dollars

L'abonnement semestriel passe de 39,99 dollars à 59,99 dollars

Vous l'aurez compris : dans le meilleur des cas, une année de souscription avoisinera désormais les 120 dollars. De là à imaginer que le géant américain espère voir les joueurs migrer vers la formule du Xbox Game Pass Ultimate, qui inclus notamment le jeu en ligne, il n'y a qu'un pas.

Et en France ?

Les joueurs qui souhaiteraient profiter de l'occasion pour passer de l'un à l'autre profiteront du temps qu'il leur reste avec la nouvelle formule. Si votre abonnement au Xbox Live Gold se termine dans 6 mois, votre conversion au Xbox Game Pass Ultimate s'arrêtera à la même date.

De son côté, la France ne semble pas encore concernée par cette hausse, et le site officiel de Microsoft affiche toujours 6,99 euros pour la formule mensuelle, et 19,99 euros pour la trimestrielle.