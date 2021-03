Capcom tease de futures annonces pour Mega Man à l'occasion d'un nouvel anniversaire

Après une traversée du désert qui semblait devoir durer quarante ans elle aussi, la série Mega Man semble désormais faire partie des plans de domination mondiale de l'éditeur Capcom. Et qui de plus à propos pour nous protéger d'un vilain virus que ce cher Rockman.EXE ? A priori, personne.

À voir aussi : TEST de Mega Man Zero/ZX Legacy Collection : Une dernière compil' pour la route

Au début du mois de mars, l'éditeur d'Osaka annonçait son intention de célébrer le vingtième anniversaire de la série Mega Man Battle Network, ou Rockman.EXE dans sa langue maternelle, via un coffret collector sobrement intitulé Rockman EXE Treasure Box -Iwai! 20th Anniversary Tamatebako-.

Does not Capcompute

Mais Capcom pourrait bien en avoir gardé sous le coude, et après avoir fait un sort compilatoire à la série principale et à l'intestable série Mega Man X via plusieurs Legacy Collection, l'éditeur s'est fendu d'un (très) long post sur le blog officiel Rockman Unity.

Et parce qu'il parait qu'il n'est pas si facile d'avoir 20 ans en 2021, un message d'excuse en forme de promesse est venu offrir un peu d'espoir à "ceux qui étaient encore à l'école primaire lorsque le premier épisode de Meg Man Battle Network est sorti" :

Vous savez que nous fêtons aujourd'hui les 20 ans de Rockman.EXE.



Si le monde n'était pas dans la situation que nous traversons actuellement, nous aurions d'autres projets à vous annoncer. L'heure n'est pas encore venue, et il nous faut pour le moment conserver nos distances.



Rockman triomphera comme toujours du virus !

Voilà qui aurait de quoi réjouir une partie du public, d'autant plus qu'aucun épisode de Mega Man et de ses sous-séries n'était apparu dans les plans de Capcom dévoilés suite au piratage et au vol de données dont la société avait été victime en novembre dernier.