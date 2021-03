Call of Duty 2021 : Nom de code Vanguard, Warzone et Seconde Guerre Mondiale, les dernières rumeurs

Alors que Call of Duty Black Ops Cold War n'est pas vraiment délaissé, les yeux sont d'ores et déjà rivés sur le prochain volet de la série de FPS d'Acitvision. Le retour à la Seconde Guerre Mondiale semble se confirmer de plus en plus pour Call of Duty 2021.

Après le retour aux sources entamé avec Call of Duty : WWII, va-t-on encore se pencher sur la Seconde Guerre Mondiale en fin d'année ? Les rumeurs tendent à le croire. Comme nous vous en parlions il y a peu, le prochain Call of Duty devrait se dérouler vers la fin 1945 dans un monde fictif , une dystopie où la Guerre ne s'est pas arrêtée. Tout cela reste une rumeur. L'hypothèse de la Guerre de Corée de 1950 n'est quant à elle pas écartée non plus.

Sledeghammer aux commandes

D'après les jeunes gens de ModernWarzone le titre serait développé à 100% par les équipes de Sledgehammer, qui avait apporté son soutien à Modern Warfare. Le nom de code du titre serait : Call of Duty WWII : Vanguard. Il y aurait bien évidemment une intégration à Warzone. Reste à voir comment cela sera effectué et plus important encore, attendre la confirmation de la part d'Activision sur le prochain volet de la série Call of Duty.