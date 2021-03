Nintendo Switch Pro : Le DLSS de Nividia supporté selon Bloomberg

La prochaine version de la Nintendo Switch, cela fait plusieurs années qu'elle est évoquée à grands renforts de sources sûres. Et personne ne l'a encore vue. Chez Bloomberg, cependant, on a des infos concernant ce modèle plus puissant.

Takashi Mochizuki n'en démord pas. Quelques semaines à peine après avoir évoqué les caractéristiques d'une "Super Nintendo Switch" ou "Nintendo Switch Pro" qui devrait être annoncée cette année, le journaliste de Bloomberg, toujours bien renseigné, récidive avec un nouvel article plein d'indiscrétions potentielles que Nintendo s'est refusé de commenter.

Complexe de Deep Learning

Selon ses sources, qui incluent des développeurs, la machine qui devrait présenter un écran Samsung OLED 720p et autoriser un affichage 4K en mode docké embarquerait davantage de RAM ainsi qu'un processeur Nvidia plus puissant pour faire tourner tout ça. Et une technologie importante du constructeur de cartes graphiques pourrait s'inviter à la fête : le Deep Learning Super Sampling, ou DLSS, que les possesseurs de GPU RTX séries 20 et 30 connaissent bien.

Ici, l'intelligence artificielle intervient pour améliorer la qualité de l'image et lui procurer un rendu d'une résolution supérieure sans sacrifier les performances, en l'occurrence la fluidité. Bien pratique sur PC lorsque le Ray tracing est activé, cette implémentation profiterait aux jeux à venir.

Mais quand ? Là, Mochizuki s'en remet aux analystes, dont son collègue Matthew Kanterman, avec une prédiction : un prix plus élevé que le modèle de 2017, toujours vendue aux alentours de 300 euros.

La Super Nintendo Switch pourrait être proposée à 350 voire 400 dollars en fin d'année. Mais tout ceci n'est une fois encore que rumeurs et spéculations. Attendons déjà d'en voir la couleur.