Resident Evil Village : Un showcase, une beta de Re:Verse et une sortie sur Stadia annoncés

Le saviez-vous, nous voici très exactement 25 ans après la sortie d'un des plus grands jeux de tous les temps. Le 22 mars 1996 sortait Resident Evil, et Capcom avait l'intention de marquer le coup.

Et voilà, 25 ans tout pile après la sortie de l'épisode original au japon, le jeu qui avait eu 100% dans Joypad voit son nom cité encore et encore. Et pour cause, outre l'annonce du titre complet de la prochaine adaptation ciné, on a également droit à des nouvelles d'un certain Resident Evil Village, dont l'un des personnages principaux provoque saignements de nez et sourires béats. Rappelant l'âge respectable de sa licence survival horror, Capcom a fait trois annonces importantes pour les prochaines semaines.

Tout d'abord, sachez que, comme on pouvait le deviner il y a quelques jours, un autre événement numérique dédié au jeu est prévu en avril, un Resident Evil Showcase dont le contenu n'est même pas teasé, cruauté. La démo proposée en janvier évoluera-t-elle à ce moment-là ? Reste-t-il quelques surprises ? La date arrive.

Un REvers et une offre sur Stadia

Le deuxième coup de clairon concerne le multijoueur de Resident Evil Village. Re:Verse verra sa bêta ouverte se tenir du 7 avril à 8h00 au 11 avril à 7h59 sur PS4, Xbox One et Steam. Ceux qui ont essayé la version fermée n'auront qu'à télécharger une mise à jour, les autres commencer à prétélécharger à partir du 5 avril.

Enfin, la plateforme de Google n'est pas oubliée. Resident Evil Village sera disponible sur Stadia le 7 mai prochain, comme sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC. À noter qu'un achat vous permet de bénéficier de la Premiere Edition (livraison standard gratuite). Petit bonus : Resident Evil 7 arrive gratuitement le 1er avril sur Stadia Pro.