Cyberpunk 2077 : Conduite, IA... CD Projekt RED parle des améliorations du patch 1.2

La fin du mois de mars est amorcée. D'ici peu, si tout va bien, les joueurs de Cyberpunk 2077 pourront profiter d'une version totalement vaccinée du RPG en monde ouvert de CD Projekt RED.

Reportée suite à la triste cyber-attaque au niveau des serveurs internes de CD Projekt RED, la prochaine mise à jours majeure de Cyberpunk 2077 ne devrait plus tarder, et ses développeurs le font savoir avec un flash spécial du JT de Night City. Présenté à l'écrit sur le site officiel du jeu, il se focalise sur plusieurs éléments précis qui seront améliorés, avec exemples en quatre vidéos à retrouver ci-dessus.

En premier lieu, c'est la maréchaussée qui va perdre en efficacité. Finies les apparitions à la seconde ou une infraction est commise :

C'est une étape importante vers la résolution du comportement de la police dans notre jeu. Cela devrait diminuer les apparitions soudaines de PNJ dans le dos des joueurs et donner l'impression que la police met du temps à arriver sur une scène de crime après son signalement. Nous avons également rajouté une unité de "drones" de reconnaissance afin d'avoir la sensation que la police évalue la situation.

Ensuite, pour celles et ceux qui ne sont pas parvenus à trouver le véhicule idéal et à dompter la conduite, la sensibilité va pouvoir être davantage personnalisée, avec également un ajustement sur le temps de réponse :

L'analyse des retours sur notre modèle de conduite suggère que beaucoup de joueurs ont eu des problèmes avec le temps de réaction de la direction. La plupart des plaintes venaient de joueurs utilisant un clavier sur PC ou jouant sur des plateformes à faible fréquence d'images (principalement les consoles old-gen), qui ont souvent du mal à ne pas monter sur les trottoirs.



Nous avons maintenant ajouté une barre pour la sensibilité de la direction dans le menu des options. Cela permettra de réduire le temps de réaction de la direction de tous les véhicules et sur tous les supports, sans affecter l'amplitude des virages.



En cas de faible fréquence d'images, nos voitures étaient plus dures à manier. Nous avons repéré le code en cause : il ne savait pas gérer les changements extrêmes de fréquence d'images. Le temps de réaction de la direction sera désormais le même à 20 ou à 60 ips.



Pour finir, nous avons examiné un certain nombre de réglages pour les voitures individuelles et nous en avons ajusté certains qui étaient trop instables à faible fréquence d'images, y compris l'Archer Hella des joueurs.

En outre, les blocages involontaires des bolides dans le décor que ce soit par le fait d'un tonneau ou d'un bug vont pouvoir être surmontés grâce un système baptisé Roulé-Boulé. Avec lui, vous remettrez le véhicule en position normale :

Il arrive parfois que nos véhicules soient échoués ou perchés sur tout un tas de choses à Night City. Nous avons implémenté une fonctionnalité de déblocage qui se déclenche lorsque vous accélérez et que vous ne bougez pas. Tout en maintenant l'accélérateur, vous pouvez désormais faire bouger votre véhicule d'avant en arrière ou le faire tourner de gauche à droite.

Pour finir, la maniabilité est elle aussi abordée. Les esquives non consenties seront un lointain souvenir grâce à l'option permettant de désactiver la double frappe d'une direction et l'assignation à celle d'accroupissement.

L'esquive en appuyant deux fois sur une touche de mouvement peut être désactivée dans les paramètres des commandes. L'esquive reste toujours possible en appuyant deux fois sur la touche d'action pour s'accroupir (par défaut C).



Il devrait être plus facile d'associer les touches ZQSD différemment sur le clavier. Il reste encore quelques commandes à aborder, mais cela devrait être résolu dans les correctifs à venir.

Ce ne sont pas les seules point sur lesquels reviendra le jeu, qu'il est toujours impossible de conseiller en l'état sur consoles de génération précédente. Les performances et pas mal de bugs plus ou moins gênants devraient avoir droit à un coup de Karcher.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.