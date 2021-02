Cyberpunk 2077 : Le deuxième patch majeur est reporté

Toujours sur le long et très chemin de la rédemption, en particulier sur consoles, Cyberpunk 2077 aurait dû livrer ce mois-ci la deuxième dose de son vaccin à lui. Problème, ce mois-ci s'achève très bientôt. Et vous avez deviné la suite.

Le patch 1.2 de Cyberpunk 2077 arrivera finalement en mars. Il faudra donc aux joueurs qui espèrent découvrir dans des conditions acceptables sur consoles encore un peu de patience. Une grosse vingtaine de jours, en somme, avec un peu de chance.

CD Projekt RED l'a annoncé sur Twitter et expliqué que le vol de données récent, qui concernait le code source de plusieurs jeux, avait eu un impact sur le déroulement des opérations et le respect du planning.

Alors que nous voulions sincèrement livrer le patch 1.2 pour Cyberpunk 2077 dans le laps de temps que nous avons détaillé précédemment, la récente cyberattaque sur l'infrastructure informatique du studio et la portée étendue de la mise à jour signifient que cela ne se produira malheureusement pas - nous aurons besoin de plus de temps.



Notre objectif pour le patch 1.2 va au-delà de n'importe laquelle de nos mises à jour précédentes. Nous avons travaillé sur de nombreuses améliorations et correctifs de qualité globale, et nous avons encore du travail à abattre pour nous assurer que c'est ce que vous obtenez. Dans cet esprit, nous visons maintenant une sortie dans la deuxième quinzaine de mars.



Ce ne sont pas les nouvelles que nous aimons partager, mais nous voulons nous assurer de lancer cette mise à jour correctement. Restez à l'écoute pour plus d'informations à mesure que le temps approche. Merci pour votre patience et votre soutien continus.

Pas un mot sur les mises à jours d'optimisation PS5 et Xbox Series X|S, qui devraient intervenir durant la deuxième moitié de l'année 2021.

Cyberpunk 2077 se joue sur PC, PS4 et Xbox One.