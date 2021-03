Gamescom 2021 : L'édition physique aura bien lieu, l'Opening Night Live aussi

Si l'E3 n'aura comme la guerre du même chiffre pas lieu, le plus européen des salons de jeu vidéo n'a pourtant pas dit son dernier mot. Après avoir annoncé en septembre dernier le maintient coûte que coûte de la Gamescom 2021, les organisateurs dévoilent aujourd'hui le détail de cette édition "hybride".

Le plus grand salon vidéoludique du monde aura donc bien lieu, Covid-Neunzehn ou pas. Le document tout juste publié par le KoelnMesse détaille dévoile les contours d'une édition forcément particulière, qui tente d'opérer un savant mélange de présentiel et de distanciel.

Super Mario Kartoffeln

Malgré un autosatisfecit concernant l'édition 2020 uniquement en ligne, les organisateurs de la Gamescom ont entendu les retours des joueurs et des professionnels de l'industrie, qui se sont à 92% prononcés "pour" une édition à l'ancienne. C'est donc sur place que quelques heureux élus pourront espérer mettre les mains sur les dernières nouveautés et titres à paraître du 25 au 29 août 2021, les halls 5 à 10 leur étant consacrés.

S'il ne sera a priori pas nécessaire de jouer des coudes pour se frayer un chemin sur place, les joueurs désireux de se rendre dans la vielle qui a vu naître Michel Leeb ou Évelyne Dhéliat devront compter sur leur bonne étoile, puisque les places seront rares, pandémie mondiale oblige.

Le site officiel de l'événement permettra aux joueurs du monde entier de suivre tranquillement les annonces depuis chez eux, et pour ne rien laisser paraître, le coup d'envoi sera une nouvelle fois assuré par Geoff Keighley et son Opening Night Live, le 24 août au soir. Les compétitions d'eSport seront une nouvelle fois au rendez-vous, et les observateurs de l'industrie seront ravis de découvrir que le Hall 11 ouvrira ses portes aux professionnels, qui pourront peut-être y trouver leur futur éditeur.

Les premiers billets de cet événement, qui devrait selon les organisateurs donner un bon aperçu du "salon du futur", seront mis en vente au mois de mai prochain. D'ici là, les plus curieux pourront découvrir ici-même combien coûte un spot de 30 secondes diffusé lors de l'Opening Night Live, ou calculer le prix du mètre-carré sur place.

Si rien ne vient contrarier les plans de l'Association of the German Games Industry, la Gamescom 2021 se tiendra à Cologne et depuis chez vous du 25 au 29 août 2021. Et on espère bien en être, cela va de soi !