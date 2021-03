Dying Light 2 est toujours prévu pour 2021

Techland l'a promis. Techland l'a fait. Il y a quelques heures, les développeurs polonais ont donné des nouvelles de Dying Light 2 sous la forme d'une courte vidéo qui, au final, n'en dit pas tant que ça...

Nous voici face à un clip plutôt amusant dans lequel des membres de l'équipe de développement s'adonnent à l'exercice de lecture de "mean tweets" concernant la suite de Dying Light. En termes fleuris beaucoup de twittos font part de leurs craintes d'une annulation, d'un destin à la Dead Island 2, qui sont balayées par tous les intervenants.

Mais malheureusement, pour des infos concrètes, il faudra encore patienter. Très très bientôt dit l'équipe, qui explique que le projet a encore besoin de temps pour aller au bout de sa vision, ainsi que de la confiance et du soutien des fans. Des questions peuvent d'ailleurs être formulées à cette adresse, Techland répondra dans un AMA prochainement.

Des brefs extraits du jeu sont projetés et on peut voir que l'objectif d'une sortie en 2021 demeure pour un retour à Harran au milieu des infectés et gangs pas très recommandables.

Reprendre la communication en mains

Cette intervention est une réponse à toutes les péripéties axuquelles Dying Light 2 semble confronté depuis quelque temps. À la manière d'un certain Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2, il y a eu des reports, des départs, et des investigations laissant penser que les conditions de travail sont déplorables et que le développement s'embourbe, faute de management clair.

Une fois de plus, donc, il faudra faire preuve de patience. Et puis l'on peut toujours s'adonner au premier Dying Light, qui tient tout à fait la route.