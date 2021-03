Xbox Game Pass : EA Play arrive sur PC... demain !

On ignore complètement ce qui se passe depuis quelques jours du côté de chez Xbox, mais la cadence commence à devenir assez difficile à suivre, comme nous vous le signalons dans notre dernier podcast. Les annonces continuent.

Ce jeudi 18 mars à partir de 22h00, les abonnés Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass Ultimate pourront accéder au service EA Play sans frais supplémentaire. Disponible via la même offre sur consoles Xbox depuis le 10 novembre dernier, EA Play devrait encore une fois élargir son nombre d'utilisateurs actifs, qui dépasse les 13 millions de joueurs. Et pour ses débuts aux côtés de Microsoft sur PC, voici ce qui sera proposé :

Plus de 60 des meilleurs titres PC issus du catalogue d'EA, comme Star Wars Jedi : Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 ou Need for Speed Heat, mais aussi plusieurs épisodes des séries les plus populaires de l'éditeur que sont Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer ou Les Sims.

Des récompenses exclusives chaque mois pour vos jeux EA préférés. En mars, vous pourrez obtenir des packs Gold Team Fantasy MUT pour Madden 21, un charme d'arme N7 pour Apex Legends et plus encore.

Dès le premier jour de l'arrivée de EA Play dans le Xbox Game Pass pour PC, vous pourrez vous essayer à Star Wars: Squadrons. Maîtrisez l'art du combat aérien, découvrez une expérience authentique de pilotage, ressentez l'adrénaline des affrontements à la première personne en multijoueur et embarquez dans une histoire Star Wars captivante.

Des défis et des récompenses exclusifs dans les jeux, du contenu réservé aux membres ainsi que des réductions sur les contenus dématérialisés via l'application EA Desktop (Bêta).

Jusqu'à 10h d'essai sur des jeux issus des franchises les plus populaires comme FIFA 21.

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate - qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud - exige 12,99 euros par mois.