PODCAST 559 : Xbox accélère, Loop Hero et Mundaun nous ensorcèlent

Le printemps toque à porte. Le prochain confinement aussi. Et le dernier podcast de la rédaction ? Il est déjà chez vous, grâce à la magie de l'Internet.

Quelle semaine pour les fidèles de Phil Spencer ! Vraiment, vous l'aviez vue venir cette brochette d'annonces toutes plus agréables les unes que les autres que Microsoft a retiré du barbecue ? Nous non plus. Et c'est d'abord de ça dont il va être question dans ce podcast 559 auxquels participent l'ami Filipe, Thomas et Plume : les différentes frappes effectuées par Xbox ces derniers jours, à commencer par l'arrivée sur le Game Pass de nombreux jeux Bethesda (ndlr, au moment de l'enregistrement, nous n'avions pas encore eu vent de la liste, plutôt réjouissante, d'autres titres arrivant sur le Game Pass, qui conforte un peu notre sentiment) consécutive à l'officialisation du rachat.

Deux tests sont aussi abordés : le très, très profond Loop Hero et le fort intrigant Mundaun, deux jeux indépendants qui savent se démarquer. Et comme toujours, il est question de WIN et de FAIL, qu'on vous laisse découvrir.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

