Age of Empires 4 : Un premier aperçu en avril

Depuis la présentation du X019 d'Age of Empires IV, c'est silence radio du coté de chez Microsoft. Et aucun extrait de gameplay n'a pu fuiter depuis. Les choses vont changer au mois d'avril. Explications.

Le 10 avril, à partir de 18h00, pendant une demi-heure, se tiendra une événement en direct de Microsoft avec les studios Relic Entertainment et World's Edge, permettant d'en savoir plus sur le prochain opus d'Age of Empires.

Une semaine de festivités

Au cours de la semaine suivant cette diffusion, Microsoft prévoit également "une expérience numérique" limitée dans le temps sur AgeofEmpires.com. Le stream du 10 avril sera l'occasion d'en découvrir plus sur les civilisations, le mode campagne et.... le gameplay d'Age of Empires IV ! Puisque c'est acté, une vidéo de gameplay sera enfin diffusée.

Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Empires III: Definitive Edition seront aussi à l'honneur avec des surprises dont on ne sait pour l'instant rien du tout.

L'événement pourra être suivi sur Twitch, Facebook Live, YouTube et via le site officiel de la saga.