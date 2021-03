DOOM Eternal The Ancient Gods Part 2 en démonstration, sortie imminente

Après l'annonce de l'annonce, voici enfin le temps de l'annonce. Vous n'avez pas compris ? Alors faisons-la courte : on sait enfin quand les joueurs de DOOM Eternal vont souffrir une dernière fois avant un repos bien mérité.

À voir aussi : Xbox Game Pass : 20 jeux Bethesda ajoutés sur Xbox, PC et Cloud

Pas le temps de souffler. Après avoir vu le trailer promis il y a quelques jours, vous avez maintenant que DOOM Eternal : The Ancient Gods Part 2 sera disponible ce jeudi 18 mars 2021 sur PS4, PC, Xbox One et Stadia. Oui, demain. C'était écrit dans le titre, personne ne vous a pris en traître.

Un petit pitch pour la route.

Vous avez renié les dieux et réveillé un mal ancien. Il est temps de rallier les armées éparpillées des Sentinelles, assiéger le dernier bastion de l'Enfer, pénétrer les murs de la forteresse et affronter le Seigneur des Ténèbres en personne. L'âme de l'univers est en jeu. Votre guerre contre l'Enfer s'achève ici.

Bon, en fait, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que vous, le Slayer, allez encore une fois jouer des flingues et d'autres armes pas très conventionnelles pour débarrasser l'univers de démons dans cette deuxième et dernière extension de DOOM Eternal. Le bestiaire s'étoffe, l'arsenal aussi, avec un marteau tout droit sorti de Warhammer. Les plus chauds doivent espérer que la difficulté sera aussi élevée que dans The Ancient Gods Part 1. Perso, je tremble comme une feuille.