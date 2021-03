DOOM Eternal : Un teaser avant la bande-annonce pour la deuxième extension

Après l'incroyable cliffhanger de l'extension parue en octobre dernier, il ne faudrait pas que l'attente concernant la deuxième partie dure trop longtemps. Heureusement, on peut parier que les choses vont s'accélérer dans les jours qui viennent, vidéo à l'appui.

DOOM Eternal : The Ancient Gods Part 2 se dévoilera officiellement ce mercredi 17 mars à travers un premier trailer. C'est l'annonce de l'annonce par Bethesda et id Software qui, fort heureusement pour cet article, s'accompagne d'un bref aperçu.

Le dénouement épique de la saga du DOOM Slayer arrive prochainement. Regardez la bande-annonce complète le 17 mars 2021. Votre guerre contre l'Enfer s'achève ici.

Comme escompté, vous enfilerez à nouveau le costume de l'impitoyable Slayer pour un final qu'on imagine tout aussi impitoyable. Et volontiers épique, si l'on en croit ce court teaser qui semble nous promettre une bataille à grande échelle avec des robots et méchas dans tous les sens. Ca sent la fessée pour les joueurs de FPS un peu rouillés ou qui auraient lâché DOOM Eternal, disponible sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Google Stadia, un peu trop longtemps. Gasp.