PS5 : Précisions et screenshots supplémentaires pour Final Fantasy 7 Remake Intergrade

L'annonce de l'arrivée prochaine de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5 était incontestablement une des annonces majeures du State of Play diffusé la semaine dernière par Sony. Et si un certain nombre d'informations au sujet du jeu ont été communiquées par Square Enix lors de cette annonce, il avait également d'autres choses à dire et montrer.

À lire aussi : Final Fantasy VII Remake : Histoire, monde ouvert, l'équipe parle de l'Épisode 2

Square Enix a donc apporté quelques compléments d'information à l'annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade effectuée il y a une semaine. Et plus particulièrement à propos de l'épisode inédit disponible uniquement dans cette nouvelle version. Comme indiqué précédemment, cet épisode additionnel met en scène Yuffie et permet donc d'incarner pour la première fois cette dernière.

En termes de scénario, Square Enix explique que ce nouvel épisode raconte l'aventure de Yuffie et de son partenaire, Sonon Kusakabe. Les deux héros se rendent à Midgar où, avec l'aide d'Avalanche, ils comptent voler la "materia ultime" à la Shinra Electric Power Company. En termes de durée, l'éditeur explique que cet épisode est composé de deux chapitres.

Pour ce qui est de Sonon Kusakabe, il s'agit, comme les fans de Final Fantasy VII l'ont bien compris, d'un personnage créé spécialement pour l'occasion. Disciple du père de Yuffie, ce guerrier a une sérieuse dent contre la Shinra. Il a été assigné à accompagner Yuffie pendant sa mission d'infiltration de Midgar et se trouve sous les ordres de cette dernière. D'après Square Enix, la personnalité sérieuse et terre à terre de Sonon propose le contraste "parfait" à la personnalité excentrique de Yuffie.

Quid du gameplay ?

Précision importante, Sonon n'est pas directement jouable dans Intergrade. En revanche, il intervient dans certaines attaques spéciales de Yuffie. À propos du gameplay justement, outre les techniques en combat propres à Yuffie, cette dernière dispose également de capacités spécifiques pendant les phases d'exploration. Elle peut par exemple exploser des caisses Shinra à distance ou activer des interrupteurs hors d'atteinte à l'aide de ses shurikens. L'héroïne a également la possibilité, grâce à ses compétences de ninja, de traverser rapidement et adroitement des murs recouverts de certains types de revêtements.

Toujours à propos du gameplay, Square Enix a indiqué que Final Fantasy VII Remake Intergrade exploitera les fonctionnalités de la manette DualSense. L'éditeur parle de "combats immersifs" utilisant le "retour haptique intégré" de la manette ainsi que de "courses de moto dynamiques" permises par les "gâchettes adaptatives." Il convient cependant de noter que Tetsuya Nomura a précisé que cette nouvelle version n'exploitera pas la DualSense à fond. Pour ça il faudra selon le réalisateur attendre la suite de Final Fantasy VII Remake.

En parallèle à la diffusion de ces précisions, l'éditeur nippon a également mis en ligne de nouvelles images de Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ces dernières, qui concernent à la fois la version PS5 améliorée du jeu de base ainsi que le contenu Intergrade inédit évoqué ci-dessus, peuvent être retrouvées dans notre galerie ci-dessous.

Pour rappel, Final Fantasy VII Remake Intergrade débarquera sur les PS5 du monde entier le 10 juin prochain. Les personnes qui se sont procurées le jeu original sur PS4 pourront effectuer une mise à jour gratuite vers la version PS5 "basique" de FFVIIR. Le contenu inédit Intergrade devra quant à lui être acheté en DLC. Les joueurs qui ont téléchargé "gratuitement" la version PS4 du jeu grâce à leur abonnement PlayStation Plus ne pourront quant à eux pas télécharger gratuitement la mise à jour PS5.

Que pensez-vous de Final Fantasy VII Remake Integrade ? Allez-vous (re)plonger ? Si vous n'avez pas encore joué à FFVIIR, allez-vous attendre cette version ou vous contenter de la version PS4 proposée sur le PlayStation Plus ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.