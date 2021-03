Returnal : Une nouvelle bande-annonce pour le Rogue-like SF de Housemarque

L'une des grosses exclusivités de la PS5 pour 2021 n'a pas fini de faire tourner les têtes. Après le trailer du dernier State of Play, la revoilà non plus pour parler gameplay, mais histoire...

Si vous cherchez pour du trouble, vous êtes venus à la bonne place. Returnal vous rappelle ici que vous y incarnerez Selene, une astronaute s'écrasant sur la planète Atropos, où l'attendent de nombreuses créatures hostiles et un sentiment de déjà-vu. Et pour cause : elle meurt et y réapparaît en boucle, avec à chaque fois de nouveaux mystères à résoudre, alors que l'environnement et l'équipement changent.

P.T. téléphone maison

Parce qu'il est toujours bon de joindre quelques mots, nous avons droit sur le PlayStation Blog à une intervention écrite de Gregoy Louden, le très australien concepteur narratif de Returnal. Ici, il nous explique l'importance d'avoir une héroïne intéressante et complexe, qu'il sera important de comprendre. Il rappelle que sa voix anglaise a été confiée à Jane Perry (Diana Burnwood dans Hitman) avant d'expliquer que les décors, qui seront bouleversés d'un cycle de résurrection à l'autre, regorgeront d'éléments narratifs.

Chaque environnement est un endroit spécial rempli de nouvelles créatures, de nouveaux éléments d'histoire et bien plus. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, les Ruines luxuriantes forment une forêt labyrinthique et étouffante, remplie des vestiges d'une civilisation extraterrestre, qui change de disposition à chaque nouveau cycle. Le Désert pourpre, quant à lui, est une grande zone aride et ouverte remplie de nouvelles menaces et de nouveaux éléments narratifs à découvrir.



Sur Atropos, les lieux changent après chaque mort et renaissance, offrant ainsi à Selene et aux joueurs un nouveau défi à chaque nouveau cycle. Heureusement, Selene est très ingénieuse et est capable d'utiliser les appareils xénotech pour trouver des raccourcis et progresser de façon permanente grâce à certains objets qui se conservent d'un cycle à l'autre. D'autres objets lui permettent également de se battre plus efficacement et pendant plus longtemps à chaque nouveau cycle.

Il aborde ensuite la façon dont le joueur découvrira la civilisation extraterrestre d'Atropos et devra interpréter des xénoglyphes, et comment l'on interagira avec les cadavres de Selene :

Comme nous l'avons montré dans la bande-annonce, Selene découvre également des cadavres d'elle-même éparpillés sur Atropos. Ces cadavres peuvent contenir une projection de la mort d'un autre joueur (grâce à notre système en ligne) ou bien des journaux de reconnaissance audio laissés là par d'autres versions de Selene, mais qu'elle ne se souvient pas d'avoir enregistrés. Les projections montrent les morts d'autres joueurs de Returnal. À la fin d'une projection, vous pouvez choisir de piller le cadavre pour trouver des objets ou de venger sa mort, ce qui déclenche des événements qu'il vaut mieux que vous découvriez par vous-même. Le contenu des journaux de reconnaissance a été écrit spécialement pour l'histoire du jeu, tandis que les projections sont créées par la mort d'autres joueurs et se trouvent à travers tous les environnements de Returnal.

Quant à la maison dont le couloir fait irrémédiablement penser à un certain teaser jouable, elle applique une couche d'immersion supplémentaire via la vue subjective, permettant à ce jeu d'action de laisser une bonne place à sa nature de thriller. Certains à la rédaction s'en lèchent les babines.

Returnal arrive sur PS5 le 20 avril prochain.