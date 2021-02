State of Play : Returnal dévoile son gameplay en vidéo, avec un petit côté P.T.

À la fin du mois de janvier dernier, Sony avait annoncé le report de plusieurs semaines de la sortie de Returnal, une des exclusivités PS5 de la première moitié de cette année. À un peu plus de deux mois de la sortie du jeu, Sony et Housemarque ont décidé de montrer son gameplay.

Returnal figurait donc sur la liste de jeux présentés par Sony au cours du State of Play de ce soir. D'après Housemarque, son nouveau titre s'inspire de jeux issus de genres divers et variés, dont les roguelikes, et met l'accent sur un gameplay pointu.

Cela étant dit, le studio insiste également sur l'importance de la narration dans l'aventure. Il précise cependant que cette narration sera faite de manière "subtile" via des journaux audio ou des aperçus de réalités parallèles. L'idée est, selon les développeurs, de ne pas détourner l'attention de l'action intense du jeu. Comme le montre la vidéo ci-dessus, un des environnements pouvant être parcourus dans Returnal n'est pas sans faire penser au décor du teaser jouable de feu Silent Hills P.T. Est-ce volontaire ? Housemarque ne l'a pas encore précisé.

Un jour sans fin

Pour rappel, Returnal place le joueur dans la peau de Selene une pilote qui revit sans cesse son atterrissage, et sa mort, sur une planète pour le moins hostile. Histoire de rendre la situation encore plus compliquée, la planète en question change à chaque fois, tout comme les objets avec lesquels Selene peut interagir.

Et en ce qui concerne la manière que le jeu aura d'exploiter les capacités de la PS5, Housemarque parle de temps de chargement très rapide, et d'une compatibilité avec les gâchettes adaptatives et les retours haptiques de la manette DualSense, ainsi que de l'utilisation de la 3D audio. Comme indiqué précédemment, Returnal est attendu sur les PS5 du monde entier le 30 avril prochain.