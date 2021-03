TEST du Corsair K65 RGB Mini : Petit clavier pour gros portefeuille

Encore peu nombreux sur le marché, les claviers dits « 60% » tendent à gagner des supporters, convaincus par le gain de place sur le bureau. Logiquement, les fabricants se penchent de plus en plus souvent sur ce segment du marché et, aujourd'hui, c'est Corsair qui se plie à l'exercice. L'Américain vient de lancer le K65 RGB Mini que nous avons pu tester quelques semaines durant... pour notre plus grand plaisir.

De base, les claviers sont au format « standard » également connu sous le nom de « pleine largeur » : un bon gros périphérique doté d'au moins 105 touches avec le pavé numérique et capable d'occuper plus de 45 centimètres dans la longueur du bureau. Petit à petit, se sont développés les TKL (pour tenkeyless), des claviers dont on a supprimé le pavé numérique car il n'est clairement pas utilisé par tous les usagers, notamment les joueurs. Enfin, pour économiser encore la place sur le bureau, on peut se tourner vers le « 60% », un format mini qui représente un peu plus de la moitié d'un clavier « normal ». Moins volumineux et moins lourds, ces produits sont également très pratiques pour nous accompagner un peu partout : plus besoin de s'habituer à un nouveau modèle en déplacement.

Parce que petite taille peut aussi être synonyme de plaisir

Aussi compacte que le clavier lui-même, la boîte du K65 RGB Mini peut surprendre tant ses dimensions sont réduites. Il faut dire qu'à côté du clavier 60%, elle ne contient pas grand-chose et Corsair n'avait donc aucun intérêt à faire dans les grandes tailles. Aucune housse de protection n'est proposée par le fabricant, un seul câble est présent et aucun adaptateur. Corsair intègre tout de même un petit accessoire pour retirer aisément les touches et ainsi accéder aux contacteurs. Il livre aussi deux touches supplémentaires : une barre espace neutre afin de remplacer celle, décorée, qu'il propose par défaut et une touche « Corsair » pour remplacer la touche « Windows » par exemple.

Des habitués regretteront que Corsair ne propose pas de repose-poignets avec le clavier d'autant qu'il n'existe aucun modèle compatible avec ce 60%. Nous verrons si cela présente un défaut sur le long terme. En lui-même, le K65 RGB Mini est dans l'air du temps. Il arbore une structure ouverte - frameless - sans le moindre cadre plastique / métallique : les touches donnent l'impression de flotter dans le vide, c'est très élégant. Des touches qui sont conformes à la tendance actuelle sur le haut de gamme : généraliser l'usage du PBT en lieu et place de l'ABS. Autrefois, ce dernier avait l'avantage de simplifier le passage du rétroéclairage. Ce n'est plus si vrai aujourd'hui et le PBT a pour lui une solidité bien supérieure.

60% oblige, le K65 RGB Mini est un clavier aux dimensions contenues, mais avec presque 30 centimètres de long, ce n'est pas le plus compact des « mini ». Attention, il est relativement haut et, avec ses touches pleine hauteur, il dépasse légèrement les 4 centimètres. Pour conserver un maximum de touches (en l'occurrence 62) malgré la compacité, Corsair n'a intégré aucun « accessoire » : pas de molette / roulette, pas de raccourcis dédiés, pas de touches macros. Dommage, il n'a pas non plus souhaité / été en mesure de proposer un port USB pass-through ou des pieds pour modifier l'inclinaison du produit.

Il faut se rendre à l'évidence, le K65 RGB Mini paie parfois le prix de la miniaturisation avec des fonctionnalités limitées même si Corsair a fait ce qu'il a pu pour en garder l'essentiel. Au niveau des touches par exemple, de nombreux raccourcis permettent de ne perdre pratiquement aucune fonction par rapport à un modèle standard. Notons également le fait que le câble - de bonne longueur, 1,82 mètre - est d'excellente qualité (tressé) et détachable. Côté clavier, c'est une prise USB-C alors que de l'autre c'est de l'USB-A avec, dans les deux cas, des connecteurs standards.

Trois types de contacteurs Cherry MX au choix

À destination des joueurs, le K65 RGB Mini se devait de proposer des contacteurs particulièrement réactifs. C'est le cas avec les switchs mécaniques MX signés Cherry. Au moment de l'achat, vous pouvez choisir entre des MX Speed pour une course d'activation particulièrement faible (1,2 mm), des MX Silent pour des nuisances sonores contenues ou les bien connus MX Red. On retiendra surtout que Corsair intègre à ce modèle sa technologie AXON qui garantit une réactivité plus grande encore grâce à ce que le fabricant appelle l'hyper-polling. Pour faire simple, le clavier échange bien davantage avec le PC - 8 000 Hz - afin de remonter les actions du joueur.

Sur notre modèle, il était question de contacteurs MX Red et nos essais ont été pour le moins concluants. Non seulement, les touches sont agréables, mais elles répondent immédiatement à nos sollicitations et nous n'avons ressenti aucune latence entre les ordres donnés et leur traduction dans les jeux. Soyons honnêtes, AXON ne semble pas apporter de différence notable, disons plutôt que c'est une sensation de plus grande « souplesse » que l'on remarque. Peut-être des joueurs de meilleur niveau noteront une réelle différence avec des claviers moins « modernes ». Reste que nous avons apprécié nos semaines de tests vidéoludiques.

Un petit regret tout de même à ce niveau et dans les FPS notamment : Corsair a opté pour l'émulation des touches fléchées via des raccourcis. Nous aurions préféré qu'il adopte des touches peut-être un petit peu plus petites afin d'en caser plus dans le même volume : on aurait alors pu profiter de touches fléchées dédiées. Plus « gênant », lors de nos sessions de saisie nous avons ressenti un peu d'inconfort. Le K65 RGB Mini est avant tout pensé pour le jeu, mais il est dommage que l'inclinaison « naturelle » du clavier ne puisse être modifiée afin de moins casser les poignets en entrant du texte. Autre remarque, rétroéclairage désactivé, certains caractères manquent un peu de lisibilité.

Reste que le principal défaut de notre modèle avec ses contacteurs MX Red, ce sont les nuisances sonores. Il n'est pas question du moindre cliquetis du côté des switchs, mais la structure ouverte du K65 RGB Mini a tendance à accentuer la résonance. Rien de catastrophique, mais un écho se fait entendre lorsque les touches sont enfoncées complètement : un « clac clac » assez sonore se fait alors sentir. Pour la majorité des joueurs cela ne posera aucun problème, c'est plutôt à leur entourage que nous pensons avec cette remarque et nous regrettons évidemment de ne pas avoir eu le modèle équipé de contacteurs silencieux pour comparer.

Avant de conclure, nous aimerions prendre quelques lignes pour parler de l'excellence du logiciel maison iCUE. Toujours aussi claire et bien organisée, l'interface de personnalisation des produits Corsair est un modèle du genre qui se démarque dans le cas présent par ses nombreuses options de rétroéclairage et par la possibilité de configurer tous les raccourcis palliant ainsi le manque (relatif) de touches. Pour ne rien gâcher, le K65 RGB Mini dispose d'une mémoire embarquée généreuse de 8 Mo : cela lui permet de stocker 50 profils utilisateurs que l'on appelle aisément ensuite avec des combinaisons de touches sans qu'il soit nécessaire d'installer iCUE.

x x x x x EN RÉSUMÉ PETIT CLAVIER POUR GROS PORTEFEUILLE À plus ou moins 130 euros, le K65RGB Mini est un modèle haut de gamme qui ne se destine clairement pas à Monsieur Tout-le-monde. L'utilisation de plastique PBT pour les touches, l'exceptionnel niveau de finition général, la robustesse du produit et son formidable logiciel de paramétrage sont autant de points qui jouent en faveur du clavier. La qualité de ses contacteurs et le confort en jeu en sont d'autres, pas moins importants. Reste qu'à ce niveau de prix, on est plus regardant encore et Corsair rate quelques cases faciles à cocher : l'absence d'USB pass-through et les nuisances sonores constituent les deux points les plus regrettables... pas si graves, vous en conviendrez ? Non, en réalité il peut en subsister un autre en fonction de votre morphologie : l'inclinaison « naturelle » du K65 RGBMini, la hauteur des touches et l'absence de repose-poignets / pieds réglables peuvent rendre la saisie inconfortable. Pensez à bien regarder ce point avant de craquer.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Compacité (60%) si confortable et pratique

Réactivité de la technologie AXON

Excellents contacteurs Cherry MX RGB

N-Key rollover et anti-ghosting au rendez-vous

Touches PBT double-injection très agréables

Rétroéclairage d'excellente facture

Câble tressé détachable USB-C 8 Mo intégrés pour stocker jusqu'à 50 profils

Puissance et clarté du logiciel iCUE Tout petit le clavier... mais pas le prix

Pas de port USB pass-through

Le nombre de raccourcis peut surprendre

Frappe « sonore » (MX Red), sensation d'écho