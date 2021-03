Il crée un remake avec ray tracing de... Pepsiman, les vidéos improbables

De la seconde moitié des années 90 au tout début des années 2000, la branche japonaise de Pepsi a eu pour excellente idée de se créer une mascotte et de la mettre en scène dans des publicités humoristiques. La popularité du personnage était telle qu'il a même fini par apparaître dans plusieurs jeux vidéo. Et un développeur amateur a décidé de créer un remake d'un de ces titres.

Pepsiman. Voilà un nom que les moins de 20 ans ne connaissent certainement pas et que les occidentaux ne devraient pas connaître. Et pourtant, grâce aux jeux vidéo, et aux débuts du partage de vidéos sur Internet au début des années 2000, la mascotte maladroite de Pepsi Japon n'a jamais vraiment quitté les esprits.

Preuve en est, le célèbre Angry Video Game Nerd lui a consacré une vidéo il y a deux ans et un développeur pour le moins motivé a plus récemment entrepris de créer un remake du jeu vidéo officiel à sa gloire. Et c'est de ce second cas dont il est question aujourd'hui.

Sorti en 1999 sur les PlayStation japonaises, Pepsiman est un jeu à petit budget de type runner dans lequel il faut aider un Pepsiman qui n'arrête jamais de courir à traverser des niveaux semés d'embuches pour aller ravitailler en Pepsi des personnes assoiffées.

Petit ange parti trop tôt

Visiblement fan de ce jeu développé par feu KID, la personne derrière la chaîne YouTube "Banana Pictures" a donc commencé à travailler sur un remake de Pepsiman. À l'aide d'Unity, le développeur recrée un à un les niveaux vus dans le jeu original. Et histoire de pousser le délire à fond, il a choisi de rendre son jeu compatible avec le ray tracing. Le rendu n'est évidemment pas parfait (la carrure de Pepsiman laisse par exemple à désirer), mais il y a de l'idée.

À l'heure où sont écrites ces lignes, deux niveaux ont été réinventés et des vidéos les présentant sont disponibles ci-dessus. Malheureusement pour les curieux et les fans de Pepsiman, le créateur de ce remake a indiqué qu'il ne compte pas mettre sa création à disposition des joueurs intéressées. Les personnes qui désirent essayer ce remake aussi inattendu qu'étonnant n'ont plus qu'à croiser les doigts dans l'espoir qu'il change d'avis.

À noter au passage que, comme indiqué plus haut, Pepsiman n'est pas le seul jeu à mettre en scène la mascotte décalée du fabricant de soda américain. En effet, Pepsiman était un personnage caché (qui défiait le joueur après une défaite de ce dernier dans le premier round du premier match du mode Arcade) de la version Saturn japonaise, et uniquement japonaise, de Fighting Vipers sortie en 1996.