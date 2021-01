Tomb Raider : Un remake annulé du premier épisode disponible en ligne

On peut être une archéologue ayant consacré sa vie à mettre au jour des secrets enfouis depuis des lustres, et avoir soi-même des choses à cacher. Lara Croft avait conservé une de ses aventures au chaud, à l'abri des regards, mais les choses viennent de changer grâce à l'Internet moderne.

Depuis le 31 décembre dernier, il est possible de jouer à Tomb Raider 10th Anniversary Edition. Les fichiers et instructions se trouvent sur Internet Archive, bibliothèque numérique dont la mission est de TOUT préserver. C'est grâce à un superfan acharné, Ash Kaprielov, que la chose a été rendue possible.

Vous pensez que l'on parle de cette (très bonne) révision signée Crystal Dynamics parue en 2007 ? Perdu. Le titre en question, qui insiste sur la décennie écoulée depuis la sortie du révolutionnaire jeu original, est un en fait un remake très fidèle prévu (au moins) sur PSP, qui était en développement chez Core Design, les parents biologiques de Lara Croft. Son histoire, c'est celle d'une production quasi-terminée qui a finalement été annulée. Mais ce n'est pas tout.

Tu triches Dr. Jones !

Après la reprise de la licence par les californiens à qui l'on doit la série Legacy of Kain, Tomb Raider 10th Anniversary Edition n'a pas été complètement abandonné. Il a été transformé en jeu Indiana Jones, dont le destin est tout aussi funeste. Pour l'heure, vous pouvez donc visiter différents lieux, vides, de la version Alpha du projet dont on avait pu découvrir un trailer inédit en 2017 grâce au compositeur Peter Connelly. D'autres amoureux de l'aventurière à la natte se chargent de procéder à des corrections et même d'ajouter certaines choses, comme un mod pour incarner Melissa, cousine de Lara qui aurait dû se greffer à l'aventure dans un mode coopératif.

