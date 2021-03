Balan Wonderworld : Le producteur parle de la démo et promet un patch day one

Inutile de se voiler la face : après avoir pris pour la première fois en main le nouveau jeu de Yuji Naka, l'éventuel enthousiasme à l'idée de retrouver le maître avait cédé la place à une angoisse tout ce qu'il y a de plus palpable. À quelques jours de sa sortie, l'éditeur décide finalement d'arrondir les angles. À tout le moins, essaie.

Tous ceux qui ont pu s'essayer au très coloré Balan Wonderworld l'auront remarqué : il y a quelque chose de bancal au pays d'Emma et Leo. Malgré l'imminence de la sortie du jeu, qui devrait boucler l'année fiscale déjà florissante de Square Enix, l'équipe a enfin pris le temps de revenir sur les retours contrastés des joueurs, via la plume du producteur Noriyoshi Fujimoto.

Yes, I think to myself

Après avoir rappelé les fondamentaux de ce jeu de plate-forme qui nous emmènera à la rencontre d'une galerie de personnages aux destins contrariés, celui qui a roulé sa bosse sur quelques spin-offs de Dragon Quest précise :

Je veux vous parler aujourd'hui des retours positifs et négatifs des joueurs, et de l'équilibre qu'il nous faut trouver. Nous avons constaté une grande variété d'opinions suite à la démo de Balan Wonderworld, et malheureusement à ce stade du développement, il ne nous est tout simplement pas possible de retranscrire en jeu toutes les remarques qui nous ont été faites. Cependant, afin de vous offrir une expérience plus équilibrée, nous déploierons un patch day one à la sortie du jeu. Ce patch affinera les contrôles, le déplacement de la caméra et rééquilibrera la difficulté.

Voilà une déclaration qui a le mérite de l'honnêteté, un exercice aussi rare que précieux dans notre industrie désormais adepte du politiquement correct.

Pour découvrir si ce fameux patch permettra de véritablement rectifier le tir, il faudra patienter jusqu'à la sortie de Balan Wonderworld, toujours attendu pour le 26 mars prochain sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series.

