Xbox Game Pass : Outriders disponible dès le jour de sa sortie

Le prochain jeu de People Can Fly édité par Square Enix arrive dans une quinzaine de jours. Et il compte bien mettre toutes les chances de son côté pour toucher le plus grand nombre de joueurs. C'est pour ça qu'il se tourne vers le programme de jeux à la demande de Xbox.

Comme l'a annoncé Microsoft, Outriders sera disponible dans le Xbox Game Pass sur consoles mais aussi supports Android via le Cloud avec le Game Pass Ultimate dès le 1er avril, jour de sa sortie. On rappelle qu'il sera également proposé sur PS5, PS4, PC et Google Stadia.

Outriders se déroule dans un avenir lointain. Les joueuses et les joueurs tentent de coloniser une planète qu'ils pensent être le nouveau foyer de l'humanité. Mais il se trouve que ladite planète n'est pas si accueillante. Une tempête mystérieuse, l'anomalie, a grillé les circuits de toute technologie plus avancée qu'une simple ampoule et a transformé la faune sauvage en de féroces monstres. La colonisation devient vite une guerre amère pour se disputer les dernières ressources disponibles.



Vous êtes un Outrider, réveillé de sa cryostase 30 ans après les premiers pas de l'Homme sur la planète Enoch. Mais vous êtes également devenu un Altéré, un être capable d'utiliser des capacités spéciales et de se soigner, et vous allez devoir faire bon usage de ces talents sur un champ de bataille impitoyable ! Créez et personnalisez votre Outrider et servez-vous d'un vaste éventail de techniques pour vous débarrasser de vos ennemis tout en accomplissant votre mission : découvrir l'origine d'un mystérieux signal sur cette planète sauvage et dangereuse.

Il est toujours possible de s'adonner à la démo du jeu, téléchargeable sur tous les supports concernés. Les données de votre progression dans le chapitre introductif seront conservées pour la version finale.