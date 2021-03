Call of Duty Warzone : La triche, un fléau qui hante Verdansk

Call of Duty Warzone fait partie des plus célèbres Battle royale en activité. Pour autant, malgré ces dernières saisons écoulées, un problème persiste, celui de la triche. En effet, c'est un mal qui ronge le mode de jeu depuis des mois et Activision a bien du mal à y faire face, malgré diverses actions ordonnées.

Comme l'indiquent nos confrères de Dexerto, nombreux sont les joueurs a être furieux contre ce qu'il se passe actuellement sur Warzone. Un sentiment que la triche est exacerbée avec cette saison 2 en cours.

C'est notamment sur la page dédiée de Reddit de Warzone que l'on peut y voir un mouvement de contestation :

C'est ridicule. J'ai été tué par deux hackeurs sur un quad. Ils ont gagné à deux en faisant 60 frags. Ce sont des nouveaux comptes et de toute évidence ils ont utilisé un aimbot et probablement du wall hacking.

Nombreux sont d'ailleurs les youtubeurs à avoir également fait face aux hackeurs comme Skyrroz par exemple, où l'on pouvait voir des joueurs utilisant des aimbot (visée par bot) pour enchainer les frags à la vitesse de la lumière. Si l'on se réfère toujours au post Reddit on peut y voir de nombreux joueurs sommant Activision de faire incessamment quelque chose comme bannir les ip ou bien lancer un bot anti-triche.

Bot anti-triche à venir ?

Pour l'instant en tout cas, les tricheurs peuvent toujours se la donner grave, et même proposer de nouvelles façons de tricher comme c'est le cas depuis quelques jours où désormais les hackeurs peuvent décider de la fin de la partie quand ils le souhaitent, faisant ainsi gagner tous les joueurs de la partie en cours

Cela devient compliqué d'évoluer dans de bonnes parties, même si 100% d'entre elles ne sont pas polluées par des hackeurs, il faut dire que ça arrive très souvent et cela va causer à force, une chute du nombre de joueurs. Il est important pour Activision de proposer un système permettant de juguler cet afflux de tricheurs.

Espérons que cela arrivera très rapidement même si du ménage à déjà été fait par l'éditeur.