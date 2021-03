Dying Light 2 : Techland promet enfin de nouvelles infos la semaine prochaine

La route est longue et toujours semée d'embûches pour Dying Light 2, contraint d'essyuer tour à tour un report, le départ de son directeur artistique, et plus récemment une enquête peu flatteuse levant le voile sur les pratiques discutables des responsables du projet. Mais tout semble venir à point à qui sait attendre.

En début d'année, le studio polonais promettait de bientôt reprendre la parole, et de nous donner ENFIN des nouvelles de leur aventure en monde ouvert à base de body awareness. La promesse sera ainsi honorée sous peu, puisque Techland s'exprimera sur le développement du jeu ce mercredi 17 mars :

We've got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

