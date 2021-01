Dying Light 2 : Techland veut rassurer et promet des infos bientôt

Il y a quelques jours, on apprenait le départ d'un membre-clé de l'équipe de développement de Dying Light 2. Voyant l'information relayée, le studio a réagi pour expliquer que tout allait bien, Madame la Marquise.

Pawel Selinger est parti. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Mais que la défection du directeur créatif et scénariste de Dying Light 2 ne vienne pas vous porter ombrage, car tout a été repris en mains. Et depuis un moment. C'est ce que Techland a déclaré à PC Gamer ce week-end, clarifiant au passage le rôle de Slinger dans le développement :

Paweł Selinger, qui a été Narration Designer pendant les deux dernières années, a décidé à la fin de 2020 de mettre fin à sa coopération avec Techland et de poursuivre sa carrière ailleurs. Paweł a passé la majeure partie de sa vie professionnelle à Techland et il peut, avec d'autres, s'attribuer le succès de la série Call of Juarez. Il a laissé une grande partie de lui-même dans Dying Light 2, projet sur lequel il a travaillé depuis le tout début. Ses tâches, dans le département narratif, ont été reprises par Piotr Szymanek en octobre 2020. Nous tenons à rassurer tous les fans du prochain Dying Light 2 que le poste de directeur artistique n'est pas menacé et qu'il est occupé par Eric Cochonneau depuis novembre 2019. Depuis, Eric s'occupe de tous les aspects de la production à venir, et l'équipe sous sa direction fait de son mieux pour offrir aux joueurs le meilleur jeu possible.

Voilà qui est donc rassurant. Le navire Dying Light 2 sait où il va, il y a du monde sur le pont. Mais à quand la terre ferme ? Le porte-parole du studio polonais assure que Techland partagera prochainement de nouvelles informations excitantes. On espère juste qu'il ne s'agira pas d'un nouveau report ou d'une annulation.

Dying Light 2 est prévu pour cette année sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC.