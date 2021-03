Crash Bandicoot 4 It's About Time tient sa date de sortie sur PC

Depuis ce vendredi 12 mars, les joueurs en possession d'une PS5, d'une Xbox Series X|S ou d'une Nintendo Switch, voire des trois, peuvent enfin retrouver le marsupial créé par Naughty Dog dans de nouvelles aventures. Et Activision aura attendu cette occasion pour enfin parler de son escapade sur ordinateurs personnels.

Oyez, oyez, amis pécéistes : Crash Bandicoot 4 It's About Time sera disponible sur PC le 26 mars prochain, via Battle.net où il est déjà proposé en précommande au prix de 39,99 euros. Le lancement est prévu à 16h00 très exactement pour nous, les gaulois.

Les spécificités de ce jeu de plate-forme plutôt apprécié par la critique mondiale et les joueurs sont un affichage pouvant grimper jusqu'à 4K et un frame rate qui ne connaît pas de limite. Le bébé de Toys for Bob tournera à 60 fps avec les specs recommandées.

En parlant de config, voici celles qui sont communiquées par Activision pour vous assurer que vous serez fin prêt :

Configuration minimum

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300

Carte graphique : Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950

Mémoire : 8 Go de RAM

Stockage 30 Go

Internet : Connexion Internet haut débit

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen R5 1600X

Carte graphique : Nvidia GTX 970/AMD R9 390

Mémoire : 16 Go de RAM

Stockage 30 Go

Internet : Connexion Internet haut débit

Vous savez tout, alors bisous.